Danmark-Wales 2-0

Danmark vant tilbake folkets tillit hjemme mot Wales i Nations Laegue.

Det var første kamp etter bråket før kampen mot Slovakia, hvor danskene endte opp med å stille et lag kun bestående av amatørspillere.

Årsaken var en konflikt med forbundet.

Tidligere i uken ble krisen avblåst, og til første kamp i Nations League i Aarhus søndag, var stjernene tilbake. Det trengtes mot et Wales-lag som var høyt oppe etter å ha knust Irland 4-1 i sin Nations League-debut.

Mot Danmark og Åge Hareide sa det imidlertid stopp for Wales og Ryan Giggs.

Mye takket være Tottenhams stjernespiller Christian Eriksen.

Midtbaneeleganten scoret et praktfullt mål etter en halvtime, før han satte sikkert inn 2-0 på straffe etter en time.

Dermed ga han Danmark en perfekt start på turneringen.

Eriksen har nå scoret imponerende 15 mål på sine 18 siste landskamper for Danmark.

Publikumet i Aarhus reiste seg for det danske laget like før slutt, og viste med det at de sto bak spillerne.

Eriksen med praktscoring

Thomas Delaney var nær å score et drømmemål etter 23 minutter da han klinket til på hel volley fra rundt elleve meter. Ballen strøk imidlertid Wayne Hennesseys stolpe.

Rett før halvtimen var spilt kom Gareth Bale nær et ledermål, men avslutningen hans gikk like til side for mål.

Danske Christian Eriksen fant imidlertid veien til nettmaskene bare minutter senere.

Tottenhams midtbanespiller la ballen til rette på ett touch innenfor Wales 16-meter og klinket ballen i mål via stolperoten.

– En strålende scoring! Christian Eriksen snakker med føttene. Det er viktig for spillerne å vise Forbundet også hva de kan gå glipp av, ved ikke være villig til å rikke på seg.

Pione Sisto kunne doblet ledelsen like etter, men Hennessey reddet Celta-spillerens volley med en praktfull enhåndsredning.

Eriksen scoret på straffe

Victor Fischer kom inn for Sisto til pause, og København-vingen var et friskt pust.

Etter en time traff et innlegg fra Fischer Chelsea-unggutten Ethan Ampadus arm. Straffe til Danmark som Eriksen ekspederte sikkert.

Dermed sto det 2-0 til Danmark. Eriksens andre mål i kampen var også hans landslagsmål nummer 25.

Nå styrte Danmark alt og kjørte tidvis over Wales i Aarhus.

Martin Braithwaite burde økt ledelsen ti minutter før slutt, men avslutningen var litt for upresis.

Danmark var nærmere 3-0 enn Wales kom en redusering, men kampen endte 2-0.