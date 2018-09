Se Vuelta-etappene på TV 2 Sportskanalen og Sumo.

For tredje dag på rad var det en beinhard fjellavslutning som sto for tur for rytterne i Vuelta á España.

Thibaut Pinot måtte stå over Tour de France på grunn av sykdom. FDJ-rytteren har kjørt seg gradvis i form i løpet av Vueltaen, og med seks kilometer igjen klinket han til.

Franskmannen så seg aldri tilbake, og kunne til slutt juble for etappeseieren på toppen av Lagos de Covadonga.

– Det er så fortjent. Du har hatt mye motgang, Pinot, sa TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Pinot ble dermed den 18. rytteren, av fremdeles aktive ryttere, til å vinne en etappeseier i alle de tre Grand Tours. Tidligere i Vueltaen ble Rohan Dennis den 17. med sin seier på tempoetappen.

Yates var aktiv

Astanas Miguel Ángel Lopéz klinket til allerede i bunn av bakken, 7,5 kilometer før mål. Den unge colombianeren var fire i sammendraget før etappestart, 47 sekunder bak Yates. Snart fulgte storkanonene etter, og rotteracet var i gang.​

Da satte Pinot inn det som skulle bli vinnerykket.

Til tross for at franskmannen var 2.46 sekunder bak sammenlagtlederen, var det mannen i den røde ledertrøyen, Simon Yates, som gikk etter.

– Det er helt rått å se på hvordan Yates herjer med konkurrentene, sa TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Men Alejandro Valverde, som ligger som nummer to i sammendraget, ofret seg for kapteinen Nairo Quintana, og kjørte inn Yates.

Dermed fikk ikke Yates en luke, og det var Lopéz som kom inn nærmest Pinot, og knep noen få sekunder på de andre i toppen. Yates tok derimot to sekunder, og fire bonussekunder, på Valverde og Quintana.

Briten leder nå rittet sammenlagt med 26 sekunder ned til Valverde, og 33 sekunder ned til Quintana.

Mandag venter en etterlengtet hviledag for rytterne.