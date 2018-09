Norge sendt ned på jorden med tap i Bulgaria

Norge - Bulgaria 0-1

Norge dominerte, var det beste laget, hadde flest sjanser, men lyktes ikke med det viktigste. Å score mål, og holde nullen.

For like før timen var passert i Sofia vartet vertskapet opp med et klasseangrep. Headingen fra innbytter Radoslav Vasilev ble tungen på vektskålen i duellen mellom lagene som begge vant sine Nations Lague-åpningskamper.

– Det er surt, men vi klarer ikke forsvare oss godt nok på innlegget. Fotballen kan være tøft noen ganger, men vi kan takke oss selv, sier midstopper Kristoffer Ajer.

– Vi skaper ikke nok til at vi tåler å slippe inn et mål her, det er rett og slett for dårlig. Sett under ett så presterer vi ikke godt nok.

Tapet gjør at Norges rekke på fem strake seirer i 2018 stopper i Sofia.

– Ekstremt frustrerende. En kamp vi aldri burde tapt, men dynamikken i kampen endrer seg jo når Bulgaria scorer på sin eneste målsjanse. Etter det var det skuffende at vi aldri klarte å legge trykk på dem eller skape noe vedvarende foran målet. For få situasjoner, for lite desperasjon, er TV 2s fotballekspert Brede Hangelands vurdering.

Kvelden fikk også en elendig norsk avslutning da Håvard Nordtveit ble utvist med kun to minutter igjen av kampen. Midtstopperen pådro seg sitt andre gule kort for farefullt spill etter en norsk corner.

Kjempebom av Maars Johnsen

Norge tok fullstendig kontroll i åpningsminuttene i Sofia og da Bjørn Maars Johnsen misbrukte en gigantisk sjanse som burde gitt 1-0, fikk man en følelse av at scoringen skulle komme før eller senere.

Men den kom aldri.

For selv om våre beste menn trykket Bulgaria tilbake på banen og holdt kampen i et fast grep, var det lite å ropa hurra for foran mål.

19 minutter var spilt da tomålsscoreren fra kampen mot Kypros, Stefan Johansen, fyrte av fra 20 meter. Avslutningen gikk utenfor stolpen til Plamen Iliev, som hadde god kontroll.

Johansen var enda nærmere sin tredje Nations League-scoring drøyt ti minutter før pause. Mohamed Eloyounoussi leverte et strålende forarbeid før han fant Johansen bak i feltet. Landslagskapteinen avsluttet på direkten, men ballen lurte seg utenfor stolpen og i nettveggen.

Smell imot

Like før pause fikk Maars Johnsen muligheten til å gjøre opp for bommen tidligere i kampen da Norge fikk en sjelden kontringsmulighet. Den høyreiste AZ-spissen fikk ballen likeutenfor sekstenmeteren. Skuddet var imidlertid svakt og midt på keeper.