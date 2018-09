17-åringen løp inn til 3.40,80, mens vinnertiden til Elijah Montinei Mamangoi var på 3.40,00. Han sikret åtte poeng for Afrika.

Polske Marcin Lewandowski, som var fire hundredeler bak Jakob Ingebrigtsen i EM, ble nummer to og sikret Europa sju poeng.

Europamester Jakob Ingebrigtsen var tilbake på friidrettsbanen igjen etter å ha slitt med en halsbetennelse de siste ukene.

– Det var litt pustete og pesete, men veldig godt, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Han var offensiv underveis i søndagens løp og lå i ryggen på favoritten Mamangoi. Han ble derimot et par nummer for liten da spurten gikk.

VINNER: Regjerende verdensmester Elijah Montinei Mamangoi vant 1500-meteren i Ostrava med Jakob Ingebrigtsen på tredjeplass. Foto: Petr David Josek

Storebror Henrik Ingebrigtsen løp 3000 meter like etter. Også han ble nummer tre. Vinner var amerikanske Paul Chelimo med tiden 7,54.13, mens Mohammed Ahmen – også fra Amerika-laget – ble nummer tre.

Henrik Ingebrigtsens tid var 7,58.85, som nok var preget av de innlagte spurtene i kontinentalcupen der løperen bakerst i hver av de fire siste rundene fjernes fra feltet.

Dermed måtte løperne gjennom betydelige temposkift i flere av rundene.

– Det blir et helt annerledes løp, for spurtene tar så mye krefter. Du glemmer å puste og kommer i et annet modus. Det var vanvittig gøy, men jeg irriterer meg litt over at jeg ikke er i bedre form, sier storebror Ingebrigtsen til NRK.

Sammen med Karsten Warholm, er Jakob og Henrik Ingebrigtsen Norges representanter på Europa-laget i kontinentalcupen. Også Warholm endte på tredjeplass i sitt løp.