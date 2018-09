19 år gamle Alexandra Waterbury (19) fikk ballettdrømmen oppfylt da hun ble tatt opp ved danseakademiet ved New York-balletten.

Men drømmen ble snudd til et mareritt.

– Det er så skuffende å tenke på hvordan jeg idoliserte stedet, og alle de som jobbet der, sier hun til Good Morning America.

Waterbury har nylig saksøkt New York City ballet, og en av ballettens toppdansere som hun var sammen med i ett år.

Forholdet tok slutt da hun fant ut at kjæresten hadde filmet henne i skjul mens de var intime sammen. Deretter delte han video og nakenbilder av henne med de andre danserne ved balletten.

Fant bildene på kjærestens PC

Hun sier hun fant bildene mens hun lånte ekskjærestens datamaskin.

– Han dro til flyplassen klokken fire om morgenen, så han lot meg bli igjen i leiligheten. Jeg våknet og siden han hadde gitt meg passordet til laptopen, logget jeg meg på for å sjekke mail. Det første som dukket opp var en melding fra et ukjent nummer med svært vulgært språk. Det var bare ikke OK.

Hun sier hun fant nakenbilder av seg selv, og meldingsamtaler med både kvinner og menn hun tidligere hadde ansett som venner.

– De var fiendtlige, vulgære og rett og slett slemme. Det var mye å ta inn, sier hun.

Da hun konfronterte kjæresten, hadde han ikke kunnet si noen ting.

Waterbury hevder det hersker en ukultur blant en gruppe mannlige dansere i ensemblet, og at de hyppig delte nakenbilder av kvinnelige dansere med hverandre. «Kulturen tillater at man overser loven og grunnleggende kvinnerettigheter» heter det i stevningen ifølge nyhetsbyrået AP.

Hun reagerer på at det tok så lang tid fra hun varslet om saken til ledelsen i New York City Ballet, til det ble tatt grep.

Sa opp dansejobben

Ekskjæresten trakk seg fra stillingen sin som danser som følge av etterforskingen av ham. To andre dansere er også mistenkt for å ha delt bildene og er suspendert fra stillingene sine ut året.

Ekskjærestens forsvarer sier beskyldningene må besvares i rettssalen og ikke i mediene, mens styreformann ved New York City Ballet, Charles Sharf, avviser anklagene om at selskapet har oversett sextrakassering.

«New York City Ballet føler seg trygg på at stevningen er grunnløs og benekter anklagene om at selskapet har godtatt, oppmuntret, eller gitt grunnlag for oppførselen som de navngitte danserne har deltatt i utenom arbeidstid», skriver Sharf i en uttalelse.

Han sier videre at selskapet tok grep med det samme de fikk høre om anklagene.