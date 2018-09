Se Bulgaria-Norge i Nations League på TV 2 og TV 2 Sumo klokken 18.00

Til kveldens kamp mot Bulgaria velger Lars Lagerbäck å stole på de samme elleve som slo Kypros 2-0 på Ullevaal.

Norge (4-4-2): Rune Almenning Jarstein - Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Kristoffer Ajer, Birger Meling - Moi, Sander Berge, Markus Henriksen, Stefan Johansen - Joshua King, Bjørn Maars Johnsen.

Det betyr at Joshua King og Bjørn Maars Johnsen får fornyet tillit på topp, til tross for at de begge gikk målløse av banen mot Kypros.

– Lagerbäck har snakket veldig varmt om Bjørn Maars Johnsen, og mye av grunnen til det er jobben han gjør for kollektivet. Mot Kypros på torsdag bommet han på et par store sjanser, men jeg tror likevel Lagerbäck likte det han så, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Slik ser du Nations League på TV 2

Han mener uttaket er naturlig.

– At Lars Lagerbäck ikke gjør endringer etter kampen mot Kypros, var som ventet. Da var det norske laget solid. Spesielt i første omgang, sier Mathisen.

– Han har en gjeng nå som er i veldig bra form og begynner å fungere bra sammen. Han begynner å finne et lag som funker, og da er det naturlig ikke å bytte for mye, mener Mathisen.