Onsdag denne uken publiserte det anerkjente motemagasinet Vogue, en liste over de hundre beste gatemote-profilene i verden.

På listen har ikke mindre enn syv nordmenn klart å kare seg med. Eller snarere syv nord-kvinner.

Listen har fått navnet «Vogueworld 100 street style,» og dette er de syv som har kommet med på listen:

Annabel Rosendahl (29)

Darja Barannik (27)

Marianne Theodorsen (35)

Janka Polliani (39)

Celine Aagaard (41)

Tine Andrea Lauvli (28)

Maya Vik (37)

«Crazy rich»

De seks første navnene omtales som «crazy rich Norwegians», eller «sykt rike nordmenn», og motemagasinet har publisert intervjuer med de seks moteprofilene.

Felles for dem alle er at de driver moteblogger, og blir ansett som noen av mote-Norges mest innflytelsesrike personer.

Annabel Rosendahl var tidligere innkjøper for kleskjeden Høyer, mens Janka Polliani har jobbet som journalist og reporter i TV 2's «God kveld, Norge!» i tillegg til å ha vært programleder for «Top Model Norge».

Celine Aagaard har vært redaktør for en rekke magasiner, og har blant annet vært med på å starte opp et bærekraftig klesmerke, Envelope1976, som slippes i høst.

Marianne Theodorsen er blant annet kjent fra motebloggen Styledevil, mens Tine Andrea Lauvli har bloggen The Fashioneaters, hvor hun blant annet deler bilder av sine antrekk.

Janteloven i veien for mote

Ifølge Vogue er ikke mote det første man tenker på i forbindelse med Norge, men dette er nå i ferd med å endres, blant annet takket være disse kvinnene.

Motemagasinet mener blant annet at janteloven er en grunn til at kulturen for mote ikke har fått ordentlig fotfeste i vårt langstrakte land, men omtaler Polliani, Rosendahl og resten av gjengen som «influensere som setter landet sitt på kartet.»

Og dette er ikke første gang den siste tiden at Norge og nordmenn har vist seg frem på den internasjonale motescenen. Senest i august, viste Marius Borg Høiby og kjæresten Juliane Snekkestad frem hovedstaden i en reportasje i Vogue.

Iøynefallende hår

Maya Vik (37) har også havnet på listen, men med et noe annet utgangspunkt enn sine seks landsmenn.

I motsetning til de seks andre, som på forskjellig vis har bakgrunn fra motebransjen, er 37-åringen artist. Vik er blant annet kjent fra bandene Furia, Savoy og Montée, men har de siste årene også gjort seg bemerket som soloartist.

Hun nevnes på listen sammen med en rekke andre moteinteresserte krølltopper, og sier blant annet hun kun kjøper klesplagg som hun elsker og ikke bare liker.

– Jeg hater å gå i antrekk som ikke skiller seg ut, selv hvis jeg bare skal på butikken for å kjøpe melk, sier hun.