Se Vålerenga-Lillehammer på tv2sumo.no kl. 17.00.

Tobias (11) teller spent ned til første seriekamp i Get-ligaen. I flere uker har han ventet på Frisk Askers møte med nyopprykkede Ringerike.

– For meg er de det beste laget. Ingen kan slå de for meg.

Men Tobias har en litt lengre reisevei enn de fleste på kamp. Bergenseren reiser 7 timer hver vei Bergen-Asker for å få med seg favorittlaget i aksjon.

– Jeg synes det er kjempegøy å se de spille ishockey så da må vi nesten reise hit for å se de, sier han.

Mamma Janet Hanssen Borchgrevink er opprinnelig fra Asker, men flyttet til Bergen i 2001. Interessen for Frisk Asker har hun delt med sønnen, som fikk se sin første kamp live som 5-åring. Da ble han også bitt av basillen. Forrige sesong var han ti turer over fjellet for å se hockey.

– Det er så gøy at han har fått interessen han også. Han går som regel all inn i det han er interessert i. Han er så tålmodig. De lange togturene er ingen problem, sier hun.

Spillerne er på vei ut på isen og kampen er i ferd med å begynne. Tobias har troen.

– Mamma, dette er veldig, veldig bra. Jeg tror de vinner

Men Frisk Asker får seg en tidlig kalddusj da det er askeladden fra Ringerike og Michael Söderberg som setter det første målet.

Frisk Asker scorer to ganger den første perioden, men det står 2-2 til pause.

– De må bare hvile litt og få i seg litt energi så kan det hende at de tar det igjen, sier en positiv 11-åring.

I 2.periode starter Frisk Asker med to kjappe scoringer, men Ringerike biter seg fast og sørger for 4-4 ved full tid. Kampen avgjøres på straffer og Ringerike tar første stikk. En imponerende start på sesongen for det nyopprykkede laget som er spådd en tung sesong i bunnen av Get-ligaen.

– Det var dumt det, men det var allikevel verdt turen, sier Tobias. Det er alltid verdt det.

Et stort plaster på såret blir allikevel å få komme ned i garderoben og møte heltene sine. Tross tap blir han tatt godt vare på av spillerne.

– Har du reist 7 timer for å komme hit? Det er imponerende, sier Frisk-spiller, Mikkel Christiansen.

– Hvem er favorittspilleren din da, spør han.

– Favorittspilleren min er Dahlberg, sier Tobias.

Et bilde med keeperhelten og en gave fra Frisk Asker blir satt stor pris på.

– Det er synd vi ikke kan gjør det litt bedre for deg i dag når du kommer over, men jeg får håpe at du kommer flere ganger, sier Nicklas Dahlberg.

– Jeg kommer snart, lover Tobias som er på vei over fjellet allerede. Mandag er det skole igjen.