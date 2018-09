Dansk avis: Bendtner siktet for vold

– Rosenborg har vært ekstremt nøye i slike tilfeller. Vi har fått nei til å ha gjester i studio (FotballXtra, journ. anm) fordi de har hatt skader og skal bli friske så fort som mulig. Det gjelder visstnok ikke Bendtner, da, følger han opp.

Før det europeiske overgangsvinduet stengte, var dansken blant annet koblet med en overgang til sveitsisk fotball. Mathisen mener slike episoder kan være med på å gjøre det vanskeligere for Bendtner å få en overgang.

– Han har en forhistorikk utenfor banen. Dette føyer seg bare inn i rekken av omdiskuterte ting, og dette noterer eventuelle kjøpere seg, påpeker han.

Utenomsportslig trøbbel

Dette er slett ikke første gang Nicklas Bendtner er i fokus av utenomsportslige årsaker. Dansken opparbeidet seg tidlig i karrieren et rykte som urokråke, og ble som 21-åring gitt to ukelønner i bot av Arsenal-manager Arsène Wenger etter å ha blitt observert pærefull i de sene nattetimer i London.

Den første virkelig alvorlige episoden kommer i 2013 da Nicklas Bendtner blir stoppet av politiet for å ha kjørt imot kjøreretningen i Indre København. Dansken har en promille på 1,75 og blir i byretten dømt til å betale en bot på snaut én million kroner, og blir fratatt førerkortet i to år.

– Det er den verste dagen i mitt liv, skal den daværende Arsenal-spissen ha sagt etter rettsaken, ifølge Ekstra Bladet.

Men året etter, 11. mars 2014, havner Bendtner igjen i politiets søkelys. Spissen er ikke tatt ut i troppen til Mesterliga-oppgjøret mot Bayern München og drar i stedet på byen hjemme i København og Nørrebro.

Her oppfører han seg så upassende overfor en taxisjåfør at denne ser seg tvunget til å ringe politiet. Bendtner skal blant annet ha kneppet opp buksene og pisket taxien med beltet sitt, skriver Ekstra Bladet.

Nicki Bille-trøbbel

I påsken 2014 var det en annen dansk Rosenborg-angriper som skapte overskrifter i København. Nicki Bille Nielsen ble arrestert for ordenforstyrelser og for å ha bitt en politimann i armen. Dette ble han senere tiltalt og dømt for.

Saken skapte voldsomt oppstyr i norsk media, og Rosenborg vurderte lenge om de skulle kvitte seg med dansken. Til slutt ble Bille tatt til nåde, men noen måneder senere ble han solgt til franske Evian.

​

​