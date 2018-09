To valgmedarbeidere og en velger ble søndag utsatt for trusler ved et valglokale i Nynäshamn, skriver Expressen.

– Vi har fått melding om at noen ungdommer truet to valgarbeidere og en person som allerede har stemt. Da vi kom til dit, var det rolig. Da hadde disse personene som truet allerede forlatt stedet, sier Mats Eriksson i Stockholm-politiet.

Lokalpolitiker Emilia Orpana i Sverigedemokraterna sier til Expressen at det var en gruppe unge menn som oppførte seg truende mot SD-medarbeiderne, ved å si at de skulle «tråkke i stykker hodene» deres.

– Jeg er selv gravid, så jeg ble veldig redd for at han skulle få det for seg å slå meg i magen. Jeg ble veldig redd, sier hun til avisen.

Saken oppdateres.