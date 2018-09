Oslo politidistrikt melder at E6 stenges i begge retninger etter at en lastebil har kollidert like ved Helsfyr.

– Omfattende trafikkulykke med semitrailer og store materielle skader. OBRE er på stedet med 6 biler, skriver Oslo 110-sentral på Twitter.

Ifølge Vegtrafikksentralen er Vålerengtunnelen stengt i begge retninger etter trafikkuhellet.

Det er meldt om to skadde personer, som får tilsyn av ambulansepersonell. Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader.

– Det er en lastebil som har veltet, som ligger i kjørebanen. Den har blant annet vært borti en del stolper, så det ligger nedfall i veibanen. På grunn av dette er Vålerengtunnelen stengt i begge retninger, sier operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt til TV 2.

Det er ingen andre kjøretøy enn lastebilen som er involvert i ulykken.

– Vi håper å kunne åpne veien snart, men det er foreløpig uvisst når dette vil skje, sier operasjonslederen.

I 14-tiden opplyser politiet at to personer er kjørt til legevakt med bruddskader.

– Høyre felt nordgående løp er nå åpnet. Sørgående løp er fortsatt helt stengt, skriver politiet på Twitter.

Saken oppdateres.