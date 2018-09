Politiet fikk melding om ulykken klokken 10.39 søndag formiddag.

En personbil kjørte ut av veien ved tettstedet Åna-Sira, på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder.

Politiet meldte først at det var to personer i bilen, men det ble senere endret til at det kun var én person i kjøretøyet.

– Personen som satt fastklemt er ute av bilen og er kjørt til sykehus i Flekkefjord med ukjent skadeomfang, skriver Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Sørlandet sykehus opplyser at kvinnen var alvorlig skadd da hun ankom akuttmottaket, og at tilstanden er ustabil.

Når tilstanden beskrives som ustabil er pasienten i mange tilfeller bevisstløs, og trenger ofte hjelp til å opprettholde vitale funksjoner.

Sørlandet sykehus opplyser at den skadde kvinnen vil flyttes til Stavanger Universitetssykehus.

