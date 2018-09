Krever beklagelse etter Serena Williams' raseriutbrudd: – Hun mistet hodet på spektakulært vis

Serena Williams får både refs og støtte etter utbruddene i skandalefinalen mot Naomi Osaka i US Open.



Williams, som tapte i to strake sett, hadde flere raseriutbrudd i løpet av oppgjøret, og det hele toppet seg da hun ble fratatt et game av dommeren for sitt tredje regelbrudd.

Det hele startet med at dommeren Carlos Ramos vurderte det til at Williams fikk innspill fra treneren sin underveis, noe som ikke er lov på Grand Slam-nivå.

Det er et regelbrudd som førte til advarsel. Senere fulgte hun opp med å knuse racketen sin og ble trukket et poeng. Da hun kalte dommeren for en løgner og en tyv ble hun trukket et helt game.

Tror ikke en mann hadde blitt straffet

Williams, som ikke ble mildere stemt av det, mente etter kampen at dømmingen var et utslag for sexisme.

– Det er mange menn som har sagt mye forskjellig, men fordi de er menn, har det ikke noe å si. Fordi jeg er kvinne, fratar du meg poeng? Det er ikke rettferdig, tordnet Williams.

Det er en påstand som får støtte av andre kvinnelige tennisspillere.

– Dersom dette var en herrekamp, ville det ikke skje noe slik. Det ville det bare ikke, skriver tennisstjernen Victoria Azarenka, skriver Daily Mail.

– Flere ting gikk galt under US Open-finalen. Å gi innspill på hvert poeng burdet vært lov i tennis. Det er det ikke, og som et resultat ble en spiller straffet for handlingen til treneren sin. Det burde ikke skje, skriver fem ganger US Open-vinner Billie Jean King.

Hun følger opp med:

– Når en kvinne er følelsesladet, blir hun bedømt til å være «hysterisk», og blir straffet for det. Når en mann gjør det samme, er han «frittalende», og det får ingen konsekvenser. Takk, Serena Williams, for at du sier fra om denne dobbeltmoralen. Flere stemmer trenger å gjøre det samme.

– Trist

Amerikanske Williams er naturlig nok enormt populær i hjemlandet, og på premieseremonien etter kampen ble det kraftig buing.

20 år gamle Osaka, som vant sin første Grand Slam etter å ha slått sitt store idol, gråt og prøvde å gjemme ansiktet under capsen når publikum gjorde misnøyen sin tydelig kjent.

Williams måtte bryte inn og be tilskuerne slutte å bue, ettersom det gikk utover en uskyld part.

– Det var totalt urettferdig. Publikum dummer seg ut. Osaka fortjente ikke dette, skriver SB Nations Whitney McIntosh.

Osaka selv beklaget at hun hadde slått den store favoritten.