For 9000 kroner kan du velge selv hva som skal stå på skiltet på bilen din.

Det eneste kravet er at skiltet består av minst to og maks syv tegn, inkludert mellomrom. I tillegg må du huske at det ikke er alle ord eller bokstavkombinasjoner som er tillatt.

«Du er ansvarlig for at bilskiltet du ønsker å bruke på bilen ikke er støtende, til ulempe for noen eller krenker varemerkerettigheter», heter det på Statens vegvesens nettsider.

En mann fra Skien fikk nylig godkjent sitt personlige bilskilt hos Statens vegvesen. Men selv om Statens vegvesen ikke så noe galt i det mannen ønsket å skrive, liker politiet skiltet dårlig, skriver Telemarksavisa.

De tre første bokstavene på skiltet er FTP. I en epost til Vegdirektoratet fra politioverbetjent og seksjonsleder ved Grenland politistasjon Dag Rune Omland den 24. august, forklarer Omland hvorfor disse tre bokstavene er mislikt av politiet.

– FTP er en velkjent sjargong i det kriminelle miljøet der det står for «Fuck The Police». Politiet synes det er meget uheldig at denne bokstavkombinasjonen tillates og ber om at dette vurderes på nytt. Jeg ber om å bli orientert om vår anmodning tas til følge, samt videre saksgang, skriver Omland ifølge Telemarksavisa.

Politioverbetjenten sier til avisen at han ikke forventer at Statens Vegvesen og Vegdirektoratet skal vite om alle forkortelser som brukes i ulike kretser.

– Det synes jeg blir for mye forlangt. Så da må vi heller satse på det gode samarbeidet vi har, og derfor sendte vi en henvendelse om dette skiltet, sier Omland.