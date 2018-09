Henriksens hyllest får Berge til å bryte ut i latter

Markus Henriksen debuterte på A-landslaget som 18-åring i 2010. Men det er først nå – ved siden av Sander Berge (20) – at den 26 år gamle trønderen føler at han er i ferd med å levere på det nivået han kan for Norge.

– Ja, det tror jeg, svarer Henriksen når TV 2 spør om han er inne i sin beste periode med flagget på brystet.

Fra utskjelt til nøkkelspiller

Han har rukket å spille 40 landskamper, og fått en del kjeft underveis. Spesielt i tiden etter tapet mot Aserbajdsjan for snart to år siden, da Høgmo snakket om «smooth hjemreise» mens flere aviser krevde hans avgang.

Henriksen følte seg urettferdig behandlet i mediene.

– Jeg føler at hver eneste landskamp jeg spiller, så får jeg dårlig karakter. Jeg vet selv når jeg spiller godt eller dårlig. Men jeg vet før jeg snører på meg skoene at jeg vil få en dårlig karakter. Det må jeg innrømme at jeg er blitt vant til, sa han til TV 2.

Men det siste året har både resultatene til Norge – og børskarakterene til Henriksen – blitt bedre og bedre.

– He-he, det må jeg si, at den saken har gått over styr. Det var ikke rettet mot noe børs og sånn, men det var sånn den ble vridd. Den saken er lagt helt død. Prestasjonene var ikke gode nok. Vi hadde gode spillere i gode klubblag, men klarte ikke å levere varene på landslaget. Men den klare stilen som Lars (Lagerbäck) har innført, har virkelig begynt å sette seg. Det er veldig artig å være på landslaget nå. Uansett hvem vi møter, føler vi at vi har muligheten til å gå ut og vinne, sier Henriksen.

God kjemi

Det norske fotballandslaget har ikke skjemt oss bort med gode resultater på lenge, men før kveldens kamp mot Bulgaria står våre beste menn med fem strake seirer.

Det samme gjør vår sentrale midtbaneduo, Markus Henriksen og Sander Berge. De har startet fem kamper sammen, der Norge har vunnet hver gang.

– Er det kun tilfeldigheter, eller har dere virkelig funnet kjemien?

– Nei, det er nok tilfeldigheter, svarer Henriksen.

– Men det er ikke tvil om at vi liker godt å spille sammen. Vi har et godt organisert lag som har fungert veldig godt.