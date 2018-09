En 16 år gammel gutt og en 23 år gammel mann er utsatt for vold i Kristiansand lørdag kveld. Politiet ser episodene i sammenheng og jakter på gjerningsmennene.

De to hendelsene fant sted innenfor et kort tidsrom og like ved samme bussholdeplass på Oddernes sent lørdag kveld. Begge de fornærmede ble fraktet til legevakt, mens 16-åringen er fraktet videre til sykehus med mulig brudd i nesa.

– Vi fikk først melding fra en bussjåfør klokken 23.55, mens den andre meldingen kom fra en forbipasserende klokken 0.45. Vi tror voldshandlingene har skjedd en stund før dette, sier operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt til NTB.

Politiet jobber natt til søndag med å avhøre de to fornærmede. En av dem har forklart at det er snakk om flere gjerningsmenn.

Politiet har på Twitter bedt eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg.

