Egypt-Niger 6-0

Egypt valset som forventet over Niger i kvalifiseringen til Afrikamesterskapet lørdag kveld.

I sentrum var som ofte før Liverpool-stjernen Mohamed Salah.

Egypteren fikk oppkjøringen til VM spolert av en skulderskade og klarte ikke å skyte Egypt videre fra gruppespillet i Russland.

Forrige sesongs toppscorer i Premier League har startet sesongen godt, og fortsatte storspillet i Alexandria lørdag.

Angriperen scoret to mål, hadde to målgivende pasninger, samtidig som han sto for to straffebom.

Salah bommet på straffe allerede etter ett minutt, men la opp til Marwan Mohsens ledermål like etter.

På stillingen 2-0 fikk Salah sjansen til å revansjere seg fra ellevemetersmerket, men også denne gang reddet Nigers målvakt.

Liverpool-stjernen var imidlertid først på returen og kunne sette inn 3-0.

Egypts nummer 10 sto bak Salah Mohsens 4-0-scoring før han selv headet inn det femte. Arsenals Mohamed Elneny fastsatte sluttresultatet til 6-0.

Dermed fikk Egypts nyansatte landslagssjef Javier Aguirre en perfekt start. Den meksikanske veteranen tok over for Héctor Cúper etter VM-sortien.