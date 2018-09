England - Spania 1-2

England startet forrykende på Wembley. Luke Shaw vartet opp med en lekker assist da Marcus Rashford overlistet klubbkamerat David de Gea på 1-0-målet.

Men Spania slo tilbake. Scoringer fra Saúl og Rodrigo gjorde at spanjolene vant 2-1 på Wembley. Kampen ble også preget av at Shaw måtte ut med det som så ut til å være en stygg skade.

Syv minutter på overtid trodde riktignok innbytter Danny Welbeck at han hadde reddet ett poeng for England da han satte ballen i mål, men angriperen ble avblåst for angrep på keeper.

– Der har England grunn til å føle seg snytt, sa TV 2-kommentator Espen Ween.

De Gea mistet ballen etter å ha kollidert med Welbeck.

– Det er en skandaløs avgjørelse av dommeren. De Gea kommer hoppende over Welbeck. Welbeck har all grunn til å stå der han gjør. Det er en virkelig svak avgjørelse, sier TV 2-ekspert Trevor Morley.

Harry Kane var også i harnisk over dommerens valg.

– I disse store øyeblikkene trenger man at dommeren er sterk, men han tabbet seg ut. Danny Welbeck bare sto der, keeper gikk for å gripe ballen, men falt over ham og mistet ballen. Det var skuffende å avslutte på den måten. Jeg følte vi spilte bra, spesielt i andreomgang. Vi hadde fortjent uavgjort, sier Kane til Sky Sports.

Scoring ble det uansett ikke, og Luis Enrique fikk dermed en vinnende start på sin karriere som landslagssjef. Det var for øvrig England sitt første tap i en tellende kamp på Wembley siden 2007.

– Pasningen er perfekt

​Etter ti minutter smalt det på Wembley. En effektiv kontring gjorde at Luke Shaw kunne slå en smart ball inn mellom de Gea og det spanske forsvaret. Der var Marcus Rashford på plass og fikset 1-0.

– Pasningen er perfekt, og avslutningen til Rashford er det samme. En mann med nyvunnet selvtillit finner en som trenger en god dose av det, sa TV 2-kommentator Espen Ween.

Scoringen fikk også Manchester United-sjef José Mourinho til å smile lurt fra sin tribuneplass.