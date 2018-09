Sykdommen ble oppdaget etter en ulykke under en konkurransene i Latvia i september i fjor, der han blant annet pådro seg brudd i kragebenet.

Til NRK forteller 43-åringen at det på sykehuset i Riga ble oppdaget en brun flekk på lungene, som førte til flere undersøkelser og til slutt diagnosen Sarkoidose.

Diagnosen har han holdt hemmelig fram til nå. Kun familie, venner og noen av konkurrentene har visst hva Solberg har slitt med. Sykdommen fører til at Solberg blant annet blir veldig fort sliten.

– Jeg har unngått alt av intervjuer under løp og sånt. Da har jeg ligget i senga mellom heatene. Jeg har liksom ikke energi til noe. Det eneste jeg har fokusert på er kjøringa. Det har gått bra, kanskje ikke 110 prosent, men bra med tanke på situasjonen. Man har bare måttet ta noen valg, sier Solberg.

Sykdommen har også gått utover synet, som er årsaken til at han har begynt med briller.

I en periode var Solberg i tvil om det var mulig å kjøre rallycross med sykdommen, og etter VM-runden i svenske Höljes i juli trodde Solberg at karrieren var over.

– Etter det løpet begynte vi å se etter andre sjåfører, for hvis det ble ett steg verre visste jeg at det ikke ville gå mer, forteller Solberg som nå føler seg så frisk at han ser for seg å kjøre minst én sesong til.

Med medisiner, godt kosthold og riktig balanse med ro og søvn holder han sykdommen i sjakk – og Solberg ligger denne sesongen foreløpig på tredjeplass i VM-sammendraget.

Ifølge Norsk Helseinformatikk er Sarkoidose «en sykdom som kan ramme mange organer, men først og fremst lungene. Ofte fører det til at man føler seg trett og slapp, slik Solberg ble.

