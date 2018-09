Frisk Asker-Ringerike (4-5 etter straffeslagkonkurranse)

– Det er kult at de kan sette oss eksperter på plass. Samtidig er det utrolig dårlig av Frisk, sier TV 2s hockeyekspert Erik Follestad.

– Det å tape hjemme for Ringerike er altfor dårlig, følger den tidligere Frisk Asker-spilleren opp.

Drømmestart

Ringerike Panthers fikk en tilnærmet drømmestart på oppholdet i Get-ligaen med seier på straffeslag borte mot storklubben Frisk Asker.

Etter å ha ligget under 2-4 kom de tilbake i kampen i siste periode og utlignet til 4-4.

I straffeslagkonkurransen var gjestene best.

Maximilian Petterson ble mannen som satte inn det avgjørende straffeslaget til ellevill jubel for Ringerike.

– Vi ser hvor mye dette betyr. Det er helt rått. Det var Davids kamp mot Goliat, sier TV 2-kommentator Ole Magnus Berglund Iversen.

​– Får en tøff sesong

Til tross for drømmestarten, står Follestad på Ringerike-spådommen.

– De er nederlagsdømt av alle, og de kommer til å få en tøff sesong. Hvis man setter opp laget deres kontra stort sett alle andre, er de et stykke bak, mener Follestad.

– Samtidig er det kult at de står med dem de rykket opp med. Det står det respekt av, men i det lange løp blir det for tøft for dem, tilføyer han.

Selv hadde han Frisk på andreplass og Ringerike på siste i sitt tabelltips.

– Tror du det var undervurdering?

– Det var det helt klart. De kan si hva de vil, men det er helt klart en del av det, sier Follestad.

– Det ble gjerne slik at Frisk-spillerne snakket om hvor mange poeng de skulle ha selv. Da kan de tgå slik.

Hadde seieren i lommen

Michael Söderberg ga Ringerike en sjokkledelse tidlig i første periode, før Nicolay Andresen og Kyle Bonis kjapt snudde kampen for Asker. Jørgen Langdalen sørget for at det stod 2-2 til pause.

Etter scoringer Shawn Szydlowski og Viktor Granholm i andre periode trodde de fleste at Frisk skulle ta seieren hjem, men Nils Fuglesang reduserte med åtte minutter igjen til pausen.

Ti minutter ut i tredje periode utlignet Thomas Lystad, og sørget for at det ble straffeslag etter en målløs spilleforlengelse.