Jimmie Åkesson avbryter alt samarbeid med SVT lørdag og søndag.

Reagerte under debatt

Årsaken til dette er at SVT valgte å ta avstand fra uttalelser partileder Jimmie Åkesson sa under partilederdebatten fredag, står det i en pressemelding.

Under partilederdebatten sa Åkesson at man må spørre seg hvorfor så mange utenlandskfødte ikke klarer å skaffe seg jobb i Sverige, til tross for mange anstrengelser.

Han svarte selv på sitt eget spørsmål:

– Det er fordi de ikke er svensker. De passer ikke inn i Sverige, og det er klart at da er det vanskelig å få jobb, sa partilederen.

Se klippet fra debatten her

Dette fikk Centerpartiets Annie Löof til å ragere skarpt under debatten, og etter debatten var slutt, gikk SVT ut og sa at de formelt tok avstand fra Åkessons uttalelser.

Ansvarlig redaktør Eva Landahl for SVTs valgprogram sier til TV 2 at hun mener regelverket sier at man skal ta avstand når noen omtaler seg nedsettende om en folkegruppe.

Varsler valgobservatører

SD er uenig i SVTs uttalelse om at Åkesson «pekte ut innvandrere som en gruppe som ikke kan bli svensker»

SVT «har valgt å forvrenge det Jimmie Åkesson sa med den hensikt å forsvare sin beslutning under partilederdebatten».

SD sier nå at partiet har kontaktet valgobservatører fra OSSE, og bedt dem vurdere situasjonen.

Centerpartiets Annie Löof, som var i ordveksling med Åkesson om temaet, sier lørdag at hun mener det er feil av SVT å ta avstand fra SD-lederens uttalelser.

– Det er feil å gi ham offerrollen, sier hun til avisen Expressen lørdag.​

– Utenkelig i Norge

Både i Danmark og Norge vekker det oppsikt at den svenske statskanalen gikk til det skritt å ta avstand fra uttalelsen.

– Dette kunne ikke skjedd i TV 2. Jeg mener SVT svikter sin rolle som allmennkringkaster, og tilrettelegger for en fri og åpen debatt, sier sjefsredaktør i TV 2 Olav Sandnes, til TV 2.​

Saken oppdateres.