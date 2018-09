Derfor ble VM-helten stolt av Lagerbäcks ord

Se Bulgaria-Norge på TV 2 og Sumo søndag fra kl. 17.30

Bulgarias landslagssjef var selv del av den gylne generasjonen som tok hjemlandet til semifinalen i fotball-VM. Forut for Nations League-møtet med Norge, skryter han imidlertid mest av Lars Lagerback.

Det bulgarske laget som skal ut i dyst mot Norge søndag inneholder ikke de store stjernene, slik tidligere bulgarske lag gjerne har gjort.

Dimitar Berbatov, Martin Petrov og Stilijan Petrov, som kanskje er de tre i nyere tid som har begeistret mest, er alle borte, og en ny generasjon bulgarske spillere har vokst opp for å prøve å kvalifisere dem for nasjonens første sluttspill siden 2004.

En av heltene fra det aller største eventyret, 4. plassen i VM i 1994, er imidlertid på plass også denne gangen. Landslagssjefen er nemlig Petar Hubtsjev, som selv spilte alle kampene i forsvaret da hans nasjon kjempet seg frem til en overraskende semifinale i mesterskapet i USA for 24 år siden.

Lørdag møtte han den bulgarske pressen, og TV 2, ved treningsanlegget «National Football Base Boyana» - det bulgarske fotballforbundets hjem, rundt 20 minutter utenfor sentrum av Sofia.

BULGARSK FOTBALLS HJEM: Bak portene på National Football Base åpnet Bulgaria sin trening det første kvarteret lørdag. Foto: Helge Kalleklev/TV 2

På spørsmål om hvem han frykter mest i det norske laget, svarer VM-helten avvæpnende, og viser i stedet til det samme svaret som andre trenere har brukt før ham: Fellesskapet.

– Det handler ikke om enkeltspillere. Og jeg mener også at «frykte» er et veldig stort ord. Vi har respekt, men vi frykter ingen når det gjelder fotball, sier Hubtsjev til TV 2.

JAKTER GULL I ENDEN AV REGNBUEN: Bulgaria har, som Norge, en drøm om å komme seg tilbake i mesterskap. Foto: Helge Kalleklev, TV 2

Komplimenterte Lagerbäck: – Det gjør meg stolt å høre

Den tidligere bulgarske storspilleren, som har vært landslagssjef siden høsten 2016, var mest opptatt av å komplimentere en av Lars Lagerbäcks uttalelser fra tidligere på dagen, der Norges landslagssjef mente at det er to jevnbyrdige lag som skal ut i dyst i Sofia søndag.

– Det er en stort kompliment til oss, for den norske landslagssjefen er en rutinert mann som har vært med på mye. Det gjør meg stolt å høre at han mener vi er på samme nivå. Det er en kompliment å få høre at det er likhet taktisk og organisatorisk fra en mann som har vært med på og prestert så mye i sin trenerkarriere, sa Hubtsjev.