Reagerer på Bellerín-avsløring: – Fotballen har særutfodringer

– Folk har kalt meg lesbisk etter jeg fikk langt hår. Det er også andre former for homofobiske fornærmelser, sa Bellerín til den britiske avisen The Times, og la til at hetsen noen ganger får ham til å tvile på seg selv.

Hetsen har fått den lynraske Arsenal-backen til å uttale at det er «umulig å stå frem i fotballen».

Lederen i FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, mener Belleríns uttalelser tyder på usunne holdninger i fotballen.

– Hvorvidt det er mulig å stå frem noen som helst steder, handler om hvordan en tilrettelegger for mangfold, åpenhet og inkludering, sier Ingvild Endestad.

– Det kan se ut som fotballen har særutfordringer på flere hold. Særlig herrefotballen, og det er denne saken et godt eksempel på, mener FRI-lederen.

– Gjør det vanskeligere å være åpen

Norges Idrettsforbunds (NIF) rådgiver for verdiarbeid, Håvard Øvregård, har jobbet med homofili i idrett siden han ble leder for prosjektet «Med idretten mot homohets» i 2007.

Han mener Bellerín har rett i sin oppfattelse om at det vil være vanskelig å stå frem.

– Det vi vet, er at utøvere har vært veldig usikre før de har stått frem. Men vi vet også at det har gått mye bedre enn forventet etter de har stått frem. Når noen vurderer å fortelle at de er homo, lesbisk eller bi, tar de gjerne utgangspunkt i et «worst case scenario», forklarer Øvregård.

Med det mener NIF-rådgiveren at personer som ennå ikke har stått frem gjerne kan ønske og håpe at de fleste reaksjonene vil være positive, men at de vil ha et «hva om» i bakhodet.

For eksempel «hva om lagkameratene oppfører seg annerledes rundt meg dersom jeg står frem». Hets av det slaget Bellerín trekker frem, vil gjøre det vanskeligere å stå frem, ifølge Øvregård.

HETSES: I The Times-intervjuet forteller Hector Bellerín om en brennende interesse for mote. I kommentarfeltet under et av mange moterelaterte bilder, stemples han blant annet som lesbisk. Foto: Hector Bellerin, Instagram

– Det utøveren refererer til, er helt klart ting som gjør det vanskeligere for homofile spillere å være åpne. Hvis en har en kultur der homofobiske kommentarer og uttrykk er akseptert, blir det opplevd som en mye større barrière å være åpen, konstaterer han.

– Å være feminin blir sett på som dårlig

I Belleríns tilfelle blir han hetset ved å bli kalt lesbisk av nettroll. Øvregård understreker at ikke bare homohets, men også den type kjønnsdiskriminering og kvinnefiendtlige utsagn er nødt til å settes lys på.

Han trekker blant annet frem den ikke uvanlige, nedlatende kommentaren «du sparker som et kvinnfolk» som et eksempel.