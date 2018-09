Hamrén fikk juling i debuten

Sveits - Island 6-0

Erik Hamrén erstattet Heimir Hallgrimsson etter sommerens VM. Men den svenske ringreven ble regelrett ydmyket i sin første kamp som Island-sjef.

Det islandske laget slapp kun inn syv mål på de ti kvalikkampene til VM i Russland. I lørdagens Nations League-møte med Sveits ble det hele seks baklengsmål.

– Kanskje er dette en indikasjon på at det islandske eventyret snart er over, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt i sluttminuttene.

0-6 er også Islands største tap på 17 år.

– Det er tennissifre i Roger Federers hjemland. Det var rett og slett klasseforskjell på lagene i dag, sier TV 2-kommentatoren.

​Se Shaqiris 3-0-scoring i videovinduet øverst.

Det var en flau landslagssjef som møtte pressen etter braktapet.

– Først og fremst vil jeg be om unnskyldning til hele Island. Det var et pinlig resultat, sier Hamrén til C More.

– Vi mistet alt da 3-0-målet kom. Vi mistet organiseringen og troen. Det er mitt ansvar, jeg skal gi dem håp og tro på det vi gjør, sier 61-åringen.

– Kan kun gå nedover

​Den tidligere Rosenborg-treneren har stått uten trenerjobb etter at han ga seg som Sverige-trener etter EM i 2016. TV 2-ekspert Trevor Morley mener Hamrén kan gå en tung tid i møte.

– Det kommer til å bli en tøff jobb. De har havnet i en hard gruppe. Det er en vanskelig jobb å ta. Jeg ville ikke tatt den. Det kan bare gå nedover, sier Morley.

Engelskmannen mente også at den krigerske innstillingen Island har vist så mange ganger tidligere, var vanskelig å få øye på i lørdagens braktap.

– Du så ikke noe guts i spillerne. Hamrén har en stor oppgave foran seg, sier den tidligere Premier League-spissen.

Den siste motstanderen i gruppen er Belgia. På tirsdag skal Eden Hazard og resten av det belgiske stjernegalleriet på besøk til Reykjavik. Det kan bli en håndfull for det islandske laget.

– De virket uorganiserte og så uinspirerte ut, oppsummerte TV 2-ekspert Mina Finstad Berg.