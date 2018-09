Se episoden i videovinduet øverst. Video fra NRK.

Under kontinentalcupen i friidrett i Ostrava ble nye regler tatt i bruk på 3000 meter hinder.

Reglene sier at løpere blir tatt ut av løpet, dersom de er sist over målstreken ved passering etter tre, fire, fem og seks runder.

Det er det ikke sikkert alle hadde fått med seg.

John Koech fra Bahrain lå nemlig sist etter tre runder, men fortsatte å løpe. Det fikk han riktignok trolig lov til på grunn av at det var en deltager mindre på start enn planlagt.

Men da Koech lå sist etter fire runder fortsatte han også å løpe.

Etter svingen og ut på langsiden ble han imidlertid stoppet.

– Jeg er ikke 100 prosent sikker på at Koech er inneforstått med reglene, sa NRK-kommentator Jann Post

– Jeg er litt usikker på om han fikk med seg det, i og med at han løp så langt som han gjorde, istemte ekspert Vebjørn Rodal.

Det bidro trolig til forvirringen at en av konkurrentene tråkket over og falt like etter streken ved passering fire runder.

Utskjelt regel

Reaksjonene mot reglene har vært sterke. Britiske Eilish McColgan boikottet konkurransen på grunn av reglene, og Sveriges landslagssjef har kalt nyvinningen respektløs og fornedrende overfor løpene.

John Koech i ledelsen tidlig i løpet i Ostrava. Foto: Petr David Josek

Etter forvirringen i løpet lørdag blir det ikke mindre kritikk.

– Det her skaper en uro i feltet. Det handler ikke om idrett. Det handler om noe annet når man hengir seg til denne behandlingen av seriøse idrettsmenn, sier den svenske eksperten Lennart Julin ifølge Expressen.

– Stiller krav til utøverne

Vebjørn Rodal mener imidlertid at det er for dårlig om løperen ikke hadde fått med seg det hele.

– Det går an å stille krav til utøverne og ikke minst lagledelsen med tanke på å informere om dette, sa han i direktesendingen til NRK.

Den nye konkurranseformen skal brukes på 3000 meter og 3000 meter hinder. Den norske løpestjernen Henrik Ingebrigtsen har ikke vært like kritisk som noen av sine kolleger.

– Jeg har aldri vært med på noe sånt før. Jeg forstår at folk reagerer, men jeg tror det blir jækla spennende. Når folk blir utsatt for noe nytt, virker det alltid litt skummelt og de tenker «hva skjer nå?», sa han til Dagbladet.

Conseslus Kipruto, Kenya, vant distansen.