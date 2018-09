Paul (62) kler seg naken i protest mot nakenkunst

Fredag la Paul Holmstrøm (62) fra Seines utenfor Bodø ut et bilde av seg selv i blanke messingen. Det gjorde han i protest mot et kunstprosjekt som har vært mye omtalt den siste tiden.

Den amerikanske kunstneren Spencer Tunick reiser verden rundt og tar bilder av nakne mennesker i spektakulær natur.

I august var han i Bodø for å ta bilder til verket «Bodø Bodyescape», og nå er resultatet klart i form av en utstilling på elleve bilder hengende på forskjellige steder ute i det offentlige rom rundt om i Bodø sentrum.​

Stor debatt

​Nordland fylkeskommune og Bodø kommune var med på å finansiere «Bodø Bodyescape» og det har ført til både debatt og kritikk.

Og en av dem som har latt seg engasjere er altså 62 år gamle Paul Holmstrøm.

– Det provoserte meg så til de grader, sier han til TV 2 og forteller at han mener pengene som er gått til prosjektet heller burde blitt brukt på helt andre ting.

Det var NRK som først omtalte saken.

– Det handler om måten de bruker samfunnets og våre penger, sier Holmstrøm og legger til:

– Det har jo kommet frem at Bodø kommune hadde overskudd på budsjettet etter at de hevet eiendomsskatten, og så skal de bruke det på sånn her idioti.

Han understreker at det ikke er kunsten og de nakne kroppene i seg selv, som provoserer.

– En menneskekropp er jo selvfølgelig et gudeskapt kunstverk i seg selv, sier han.

I blanke messingen

62-åringens protest mot pengebruken i forbindelse med kunstprosjektet, ble dermed å selv stille naken foran kamera.

Tittelen hadde allerede vært klar i flere dager:

«Seines Bodyscape – idioti mot vest i solnedgang»​

Bildet ble tatt og delt fredag, og ifølge Holmstrøm skapte det kraftige reaksjoner med én gang han la det ut.

– Jeg tok bildet og la det ut på nett, gikk i dusjen, og da jeg kom ut av dusjen var det en eksplosjon på Facebook, og det har det vært siden, forteller han.

Spleiselag

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland fylkeskommune, Aase Refsnes (SV), sier til TV 2 at det har vært en lang debatt rundt kunstprosjektet, men at det har kommet mye gode tilbakemeldinger etter at det bildene ble stilt ut torsdag denne uken.

​– Jeg var selv ute på torsdag og snakket med folk og spurte hva de synes, og nesten alle var positive. Noen er selvfølgelig kritiske når det gjelder kunst, og litt av meningen med å støtte et slikt prosjekt er jo å skape debatt rundt kunst og kultur i Norge, sier hun.