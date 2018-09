Se Sverige – Tyrkia kl. 20.15 på TV 2 Sportskanalen og Sumo mandag.

Mandag tar Sverige imot Tyrkia på Friends Arena i Nations League. Før kampen har Roma-målvakt Robin Olsen og Manchester United-forsvarer Victor Nilsson Lindelöf gitt beskjed om at de ikke vil prate med pressen.

Under landslagssjef Janne Andersson har det vært vanlig at alle spillere har vært tilgjengelig for pressen, men stjerneduoen har fått velsignelse fra Det svenske fotballforbundet.

Årsaken til boikotten er trolig at spillerne er misfornøyde med svenske mediers dekning av de to spillernes innsats i henholdsvis Italia og England.

​Slik ser du Nations League på TV 2!

Misnøye med vinklingene

Robin Olsen ble hentet til Roma som erstatter for stjernekeeper Alisson. Her han startet de tre første kampene i det som har resultert i fire poeng for hovedstadslaget. Sist helg ble det tap 1-2 borte mot Milan.

Olsen skal ha blitt kåret til sitt lags beste spiller, men ble likevel «hårdt sågad» i Aftonbladet etter kampen, noe som skal ha blitt svært dårlig mottatt av målvakten, ifølge Fotbollskanalen.

De to spillerne får støtte i sin avgjørelse av lagkameratene.

– Jeg synes at en del av svenske medier vinkler det feil. Skriver engelske aviser eller utenlandske medier ti bra saker og én dårlig, så tar man med den dårlige og lager en overskrift av den, sier Leeds-spiller Pontus Jansson til Expressen.

– Samme med Robin Olsen. Jeg kan italiensk og leser mye av det som skrives. Han får utmerkelsen at han er best på banen, men senere står det i svenske aviser at han blir både hyllet og kritisert. For meg er det dårlig journalistikk.

– Man lurer på hvordan man tenker

Sportssjef for det svenske A-landslaget, Stefan Pettersson, sier til Aftonbladet at situasjonen er beklagelig.

– Vil de ikke, så vil de ikke, vi kan ikke tvinge dem. Da blir det problem i gruppen vår. Men vi kommer naturligvis til å prate om det etter samlingen.

– Det er ikke kjekt når det er gnisninger med media, vi forsøker å stille opp og være med på alt. Men iblant funderer man på hvorfor en del saker skrives, og hvorfor man lager enkelte overskrifter. Jeg har vært med på det selv, men man lurer på hvordan man tenker når man siterer noen aviser og visse eksperter, og ikke sjekker opp videre. Det er en kjedelig del av det.