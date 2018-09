Ørjan Nyland ble ikke uventet sittende på benken i begge kampene i landslagspausen fra klubbfotballen.

I Aston Villa virker han imidlertid til å være ubestridt førstevalg, og lørdag er han trolig tilbake mellom stengene i oppgjøret mot Blackburn.

Men det har gått opp og ned i Birmingham-klubben.

I britisk presse har han fått hard medfart for tabber både mot Ipswich og Brentford. Etter siste Villa-kampen før landskampene, mot Sheffield United, tok han på seg skylden for ett av målene på Instagram.

Nyland brukte også sosiale medier for å beklage etter den svakeste kampen: Ipswich.

– Skuffet over at jeg kostet oss to poeng i går, skrev sunnmøringen.

– For det første har jeg ingen problem med å innrømme at jeg gjør feil. Det er menneskelig å gjøre feil. Det er ikke et problem. Det er en del av det å være keeper. Av og til kan man være uheldig og være skyld i baklengsmålet, andre ganger kan man være helten. Jeg har opplevd å være begge deler. Det er ikke et problem for meg å kunne bruke sosiale medier i den formen jeg har gjort. Det er helt naturlig, sier Nyland til TV 2.

– Legger du ikke opp til mer hets?

– Det kommer helt an på hvordan man takler det. Hvis jeg ikke hadde taklet det, hadde jeg ikke vært på sosiale medier heller. Det er ikke slik at jeg leser alt folk kommenterer. Det bryr jeg meg fint lite om.

– Jeg hører på de som er verdt å høre på. Det er keepertreneren og treneren min. Så tenker jeg ikke mer på hva andre tenker.

– Må svare på tilliten

Nyland har også blitt kåret til banens beste siden han kom til Villa: I 1-1-kampen mot Reading 25. august.

Da stod han for en utrolig dobbelredning.

– Det var en av de beste redningene jeg har gjort, så det var gøy, sier Nyland.

– Totalt sett syns jeg det har gått helt greit. Litt opp og ned, men greit. Jeg kom til en liga jeg ikke kjente, og fikk få dager til å lære lagkameratene å kjenne. Det tok bare tre dager før jeg ble kastet inn i en kamp. Da har man en utfordring, sier Nyland.

Han er stolt over at han har fått så tydelig tillit i Villa.

– Det er veldig gøy. Jeg vet at de har hatt lyst til å signere meg i lang tid. De har fulgt meg flere år, og de har snakket med både landslagstrener og agenten min. Vi har snakket om en overgang i flere vindu, så nå gjelder det å svare på den tilliten.

Inspireres av keeperkollega

I bortekampen mot Bulgaria i september 2015, den Norge vant 1-0, var det Ørjan Nyland som var Norges førstekeeper.

Tre år senere var fem år eldre Rune Almenning Jarstein et suverent førstevalg igjen, da Norge tapte 0-1 i Sofia.

Nylands keeperkollega har gått fra å være benkesliter i Hertha Berlin til å bli regnet som en av Bundesligas beste keepere.

Det inspirerer sunnmøringen.

– Det viser at så lenge man er seriøs og trener lenge og står på så kan man utvikle seg ganske lenge. Buffon står i PSG og er over 40 år. Så en keepers alder er 30 år og oppover. Det er motiverende i seg selv det, sier Nyland.