Lagerbäcks Island-bragd motiverer spillerne: – Gir oss tro på at vi kan greie det

– De er ganske like. De spiller begge 4-4-2, og liker den formasjonen veldig godt. Det er veldig mye fokus på at laget skal være godt organisert både defensivt og offensivt. Så det er to like trenere med to like spillestiler, sier Crystal Palace-proffen.

Ødegaard: – Gir oss ekstra stor tro på at det vi holder på med vil gi resultater

Under sin tid på Island tok Lagerbäck et landslag som lå på 108. plass på FIFA-rankingen i 2011 til sine største eventyr på fotballbanen og EM-sluttspillet i 2016. Slikt går ikke upåaktet hen hos noen, ei heller hos yngstemann i troppen.

– Lars har vist at han har gjort det før. Og det med nasjoner som kan sammenlignes veldig med oss. Det gir oss ekstra stor tro på at det vi holder på med vil gi resultater. Vi har veldig stor tro på Lars og det han holder på med, og at det vil lønne seg, sier Martin Ødegaard.

19-åringen har måttet finne seg i å ha en mer perifer rolle både i og utenfor den norske troppen etter at Lagerbäck ble landslagssjef, og har spilt hele ni av sine tolv landskamper før svensken overtok ansvaret i februar 2017.

Lagerbäck har selv snakket om at deler av treningene hans nok kan oppfattes som kjedelige av spillerne, men Ødegaard bekrefter han overfor TV 2 at det er ekstra motiverende å gjennomføre selv disse søktene når sjefen har de resultatene han kan vise til.

– Ja. Selvfølgelig. Det han har gjort er utrolig, og da må vi bare følge det han sier selv om noen av øktene sikkert kan være litt kjedelige. Det er sånn det er. Vi har lite tid på samling, det er ikke så ofte vi er sammen, så vi må bruke tiden godt og kanskje bruke litt mer tid på å trene taktisk enn det som er gøy, men det er sånn det er, sier den Vitesse-utlånte Real Madrid-spilleren.

Ajer: – Vi kjenner oss ganske godt igjen i det han har gjort med Island

Midtstopper Kristoffer Ajer har også en urokkelig tro på sin sjef, og mener svenskens budskap som formidles daglig overfor spillergruppen er troverdig. Når resultatene også er på plass, blir budskapet bare enda lettere å ta inn over seg.

– Først og fremst er det en veldig pålitelig kilde i Lars, som har opplevd det han har gjort med de andre lagene. Vi kjenner oss ganske godt igjen i det han har gjort med Island, som var helt fantastisk. Vi spiller på en veldig strukturert og god måte. Jeg føler vi har en fin struktur, men ikke minst også at vi har en mulighet til å angripe offensivt. Vi er veldig inne i en fin bane nå, sier Celtic-spilleren.

Den samme gjenkjennelsen var tema i TV 2-ekspert Brede Hangelands blogg umiddelbart etter kampslutt i åpningskampen i Nations League mot Kypros torsdag. Da brukte den tidligere landslagskapteinen følgende formulering for å beskrive det norske landslaget pr. dags dato: «Med en trener i verdensklasse og lojale, hardtarbeidende spillere som bare vil bli bedre, er det god grunn til å glede seg til fortsettelsen. Dette ligner Island under Lagerbäck, og vi husker alle hvordan det gikk…»

Jarstein beskriver en bra autoritet

Landslagskeeper Jarstein, som selv har erfart noen av Skandinavias største trenerprofiler i Åge Hareide og Erik Hamren, samt de siste sesongene vært borti noen av Fotball-Europas gjeveste gjennom sine år i Bundesliga, bekrefter også at man i hverdagen kan merke en aura og erfaring hos landslagssjef Lagerbäck.

– Helt klart. Du kan se på CVen hans, der han har resultater med både Island, Sverige og Nigeria. Det merker man. Vi har mye møter med terping, og det kommer mer og mer inn i hodene våre. Det er veldig bra. Han har en autoritet som er veldig bra, og jeg tror dette kan gå bra til slutt, sier Norges keeper som søndag skal ut i sin 54. A-landskamp mot Bulgaria i Sofia.

TV 2s ekspert: – Vi har hele tiden visst at han kan utrette store ting internasjonalt

​Den kampen er Lagerbäcks 15. som norsk landslagssjef, og av de første 14 har svensken ledet Norge til seier i åtte av dem. Det gir en seiersprosent som er bedre enn Drillos fra glansdagene, og grunn til optimisme skal en tro TV 2s ekspert.

– Vi har hele tiden visst at han kan utrette store ting internasjonalt. Spørsmålet har vært hvor gode de norske spillerne er, og hvordan de vil passe inn i måten Lagerbäck faktisk vil spille fotball på. Det var en del skepsis i starten, men den ser ut til å være borte nå. Det ser ut til å være en veldig god match mellom Lars Lagerbäck og den norske spillertroppen, sier Jesper Mathisen.

Han tror seiersrekken på fem strake kan forlenges til seks søndag, noe som i så fall vil gi Norge et eventyrlig forsprang allerede to kamper inn i Nations League-høsten.

– Vi har selvfølgelig troen på det. De strutter av selvtillit. De elsker å spille med flagget på brystet. De er gode individuelt, men viktigst av alt så er de gode sammen. Så Lagerbäck har virkelig begynt å sette sitt preg på dette, og jeg tror på tre nye viktige poeng søndag, sier han.

