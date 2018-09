Høyrefoten Norge må stoppe: – Han er farlig fra 25 meter og inn

– Jeg håper veldig at jeg får starte denne kampen her, vist meg skikkelig frem og forhåpentligvis score noen mål. Vi har en god følelse. Vi fikk med oss god selvtillit fra kampen mot Kypros, og så skal vi bare fortsette den gode trenden med forhåpentligvis flere trepoengere, sier Sørloth.

Landslagssjef Lars Lagerbäck fikk på lørdagens pressekonferanse spørsmål om nettopp Sørloth, som var skuffet etter at han ikke kom på banen i forrige kamp.

– Jeg har ikke sagt noe til ham. Jeg har sagt til spillerne hele tiden at vi jobber med at de skal ta et egetansvar. Vi tar ut det laget vi tror er best for hver enkelt kamp, sa Lagerbäck da.

TV 2-ekspert: – Overrasket om ikke Sørloth får spille noe

Jesper Mathisen tror Norge nå står overfor den vanskeligste utfordringen de skal opp mot i Nations League-gruppespillet.

– Vi har spilt den enkleste kampen i gruppen, og nå skal vi spille den vanskeligste. Med seier her, vil vi allerede ta et langt sprang mot seier i vår Nations League-gruppe. Bulgaria er mye bedre enn Kypros, men klarer vi å kneble deres mest sentrale spillere, samtidig som vi får frem våre styrker slik vi tidvis gjorde, spesielt i 1. omgang mot Kypros, kan og bør dette gå veien, sier TV 2s fotballekspert.

Han blir også overrasket om ikke Sørloth får spilletid denne gangen.

– En av dem som kan komme til å profittere på et annet kampbilde denne gang er Alexander Sørloth. Det blir garantert slitne bein utover med to kamper så tett på hverandre, og det er i utgangspunktet veldig jevnt om spissplassene på det norske laget. Det vil overraske meg stort om Sørloth spiller to kamper på rad her uten å få et eneste minutt med spilletid, sier han.

