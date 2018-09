– Det er umulig at noen kan være åpen homofil i fotball. Noen supportere er ikke klare, sier Arsenal-backen i et åpenhjertig intervju med den britiske avisen The Times.

Første – og hittil eneste – aktive spiller til å stå frem som homofil i engelsk toppfotball, er Justin Fashanu.

Han stod frem på 80-tallet.

Siden har tidligere Leeds-spiller Robbie Rogers og tidligere Everton-spiller Thomas Hitzlsperger stått frem, men duoen gjorde det først etter de hadde flyttet fra balløyen.

Bellerín mener fotballen peker seg ut som en av verstingene innenfor idretten.

– Da det skjedde i rugby med han walisiske spilleren (Gareth Thomas, journ. anm), respekterte folk situasjonen. Fansen respekterte avgjørelsen. I fotballen er kulturen annerledes. Det kan bli veldig personlig, og veldig ufint. Spesielt fra spillere på motstanderlaget, forklarer spanjolen, som selv er blitt utsatt for gjentatt homohets.

Blir homohetset

I The Times-intervjuet forteller den lynraske høyrebacken om sin brennende interesse for mote, noe spanjolen flittig poster i sosiale medier.

Som et resultat blir han grovt homohetset.

– Mesteparten av hetsen er på nett, men du hører det på stadion også. Folk har kalt meg lesbisk etter jeg fikk langt hår. Det er også andre former for homofobiske fornærmelser. Jeg er blitt tykkhudet, for du kan ikke la det gå inn deg, konstaterer han.

Men:

– Innimellom får det deg til å tvile litt på deg selv, medgir han.

– Skiller du deg ut, blir du et mål

En trenger ikke lete lenge for å finne hetsen Bellerín snakker om. «Slutt å prøve å se ut som en dame og konsentrer deg om fotball», «ikke rart en 17-åring leker med deg når du ser slik ut» og «lesbe», er noen av kommentarene under et av 23-åringens siste motebilder på Instagram.

– Folk har en tanke om hvordan en fotballspiller skal se ut, hvordan en skal oppføre seg og hva en skal snakke om. Skiller du deg litt ut, blir du et mål, sukker han.

