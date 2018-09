Se Nations League på TV 2 Sumo og TV 2s kanaler!

Kristoffer Ajer er blitt en sentral del av «Nye Norge», til tross for sin unge alder.

20-åringen har imponert Lars Lagerbäck, som innrømmer at han, som tilfellet var med Sander Berge, nok en gang er blitt overrasket over at en så ung spiller er sentral i hans lag.

– Ja, det er jeg. Om du ser på andre landslag, er det veldig uvanlig at så unge spillere som Kristoffer og Sander tar en plass i en startellever. Det skjer ikke ofte, sier Lagerbäck, og legger til:

– Og at de dessuten presterer såpass bra. Vi kan ikke bare skylde på at det er lav standard i norsk fotball. De har virkelig gjort seg fortjent, og det viser de også i klubbene sine, sier landslagssjefen på lørdagens pressekonferanse i Sofia.

Ajer selv: – Jeg er fortsatt ydmyk

Ajer selv har etter gjennombruddet i Celtic og på A-landslaget vist at han mestrer betydelig mer rutinerte motspillere, og føler at han definitivt hører hjemme på dette nivået. Angrepsspillere fra nasjon etter nasjon har måttet se unggutten ta fullstendig luven av dem, sist eksemplifisert mot Kypros torsdag. Likevel er beina godt plantet på bakken.

– Jeg er fortsatt ydmyk, og vet at jeg må være 100 prosent for å klare det. Men jeg klarer å holde roen, sier Ajer om sin nye hverdag som stopperkjempe på landslaget.

Midtstopperens inntreden i landslaget har sammenfalt med den sterke rekken Norge nå er inne i. 20-åringen debuterte mot Australia i mars, i det som var den første i rekken av det som nå er fem strake triumfer under Lars Lagerbäck.

Landslagssjefen bekrefter at stammen i laget er satt, noe som lover godt for fremtidig Ajer-suksess i de norske fargene også i kampene som kommer. Søndag venter Bulgaria, i det som blir en avgjørende kamp om det å sikre seg overtaket i Nations League-gruppen.

– Vi har forsøkt å jobbe inn en stamme og en startellever der vi ikke skal gjøre store forandringer. De har fungert veldig bra i disse kampene. Det er veldig jevnt om noen posisjoner, så man kan alltid fundere på å bytte ut ting, men jo mer man får spilt sammen, desto bedre blir relasjonene, sier svensken.

