Ifølge kjendisnettstedet TMZ er det for tiden dårlig stemning mellom rapper Cardi B og Nicki Minaj.

Under en fest i forbindelse med New York Fashion Week, hvor begge artistene var til stede, skal Cardi B ha nærmet seg bordet der Minaj satt sammen med flere andre.

Ifølge et vitne TMZ har snakket med virket Cardi B aggressiv.

Bommet

Rapperen skal ha sagt «La meg fortelle deg noe», og kastet seg mot Minaj. Men før hun rakk å komme frem til stjernen, ble hun stoppet av sikkerhetsvakter.

Dette var likevel ikke nok til at Cardi B ga seg. Da hun ikke klarte å komme seg helt bort til Minaj, tok hun av seg den ene skoen og kastet den mot sin fiende.

Superstjernen Nicki Minaj får kjeft av Cardi B. Foto: Charles Sykes / AP

Heldigvis for Minaj, som ifølge vitner satt ganske rolig under hendelsen, ble det et bomskudd.

Langet ut på Instagram

Folk som er tett på Cardi B har fortalt TMZ at hun i utgangspunktet ikke var ute etter noen slåsskamp da hun gikk bort til Minaj. I stedet ville hun konfrontere Minaj med «løgnene hun har spredd».

Men da Cardi B fikk en albue i hodet fra en av sikkerhetsvaktene, skal det ha svartnet for henne. Etter opptrinnet forlot Cardi B stedet med én sko og en stor kul i pannen.

I ettertid har rapperen erklært full krig mot Minaj med en tekst på Instagram. Blant annet mener hun at Minaj har vært kritisk til hennes evner til å ta vare på datteren.

– Jeg har jobbet hardt og kommet for langt til å la noen ødelegge suksessen min, skriver Cardi B, i en tekst full av banneord.