Sverigedemokraterna raser mot SVT etter fredagens partilederdebatt.

TV-kanalen valgte å ta offentlig avstand fra en av Jimmie Åkessons uttalelser om innvandring.

Uttalelsene fikk Centerpartiets Annie Lööf til å slå i bordet, og den svenske statskanalen til å ta avstand.

Hendelsen preger det svenske mediebildet i valgkampinnspurten.

Alle partilederne møttes til SVTs debatt fredag kveld, som tok for seg en rekke temaer, både helse og omsorg, klima og miljø, økonomi og ikke minst innvandring.

– Det er innkalt til et oppvaskmøte hos Sveriges Television klokken 11 i dag, sier TV 2s reporter Kjetil Løset, som dekker valget fra Stockholm.

Ble rasende

Det var da SD-lederen Åkesson kom med et nytt utspill mot innvandrere som ikke får seg jobb, at Centerpartiet-leder Annie Lööf ble rasende.

SD-lederen sa først at Sverige i mange år har stilt for lave krav i integrasjonspolitikken og at man bør spørre seg hvordan det har seg at så mange som er født utenlands aldri får seg en jobb, tross flere forskjellige anstrengelser. Så svarte han på spørsmålet selv.

– Det er fordi de ikke er svensker. De passer ikke inn i Sverige, og det er klart at da er det vanskelig å få jobb, sa han.

Lööf tente på alle plugger og slo neven i bordet.

– Men hvordan uttrykker du deg, utbrøt hun.

– Slutt å skrike og gape i hver debatt, svarte Åkesson.

SVT tok etter debatten offentlig avstand fra Åkessons uttalelser og gjorde det klart at kanalen ikke stiller seg bak hans ytringer, noe partifellen hans i SD, Martin Kinnunen, reagerte kraftig på på Twitter, ifølge Aftonbladet.

– Uakseptabelt. Drittkanal, skriver Kinnunen.

Bare en dag før de svenske valglokalene stenger har ingen av partilederne noe svar på hvordan Sverige skal få en ny regjering.

(TV 2/NTB)

TV 2 følger saken.