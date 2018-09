– Vi fikk melding like før klokken 2 om at en person var knivstukket og blødende midt i Brugata. Gjerningsmannen løp i retning Storgata, sa operasjonsleder i Oslo politidistrikt Vidar Pedersen til NTB like etter at hendelsen fant sted.

Fornærmede fikk først behandling av ambulansepersonell på stedet, men i 3-tiden opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli at mannen er kjørt til Ullevaal sykehus.

– Han er alvorlig, men ikke livstruende skadd. Krimvakta er på stedet og sikrer tekniske spor, sier Stokkli.

Det var et vitne som meldte fra om hendelsen, og politiet sier de har en god beskrivelse av den antatte gjerningsmannen. Han beskrives som mulig latinamerikansk, med noen tatoveringer på halsen og rød og sort jakke.

Politiet har flere enheter ute som søker etter mannen.

– Vi jobber med å sikre best mulige opplysninger i forbindelse med straffesaken som vil bli opprettet, sier operasjonslederen.

Politiet har ikke funnet noe stikkvåpen.

