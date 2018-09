Eks-lagkameratens overraskende retur styrker Ødegaards tro på Real Madrid-suksess

Les også: Ødegaard med delikat målgivende da Castilla gikk til topps

Deres siste kamp sammen var faktisk for førstelaget, i en 6-1-seier i cupen mot Cultural y Deportiva Leonesa. Da scoret Mariano tre ganger, og de to ungguttene dannet Real Madrid-offensiven sammen med James Rodriguez, Isco, Marco Asensio og Casemiro. Det er også Ødegaards foreløpig siste kamp for Real Madrids førstelag.

SISTE KAMP SAMMEN: Denne cupkampen mot Cultural y Deportiva Leonesa er den eneste Ødegaard og Mariano har spilt sammen for Real Madrids førstelag. Mariano scoret tre ganger i en 6-1-seier. Foto: Johansen, Erik/NTB Scanpix

Det 19-årige norske stjerneskuddet hadde imidlertid ikke sett for seg at hans tidligere lagkamerat skulle bli mannen som overtok draktnummer sju etter Cristiano Ronaldo i Real Madrid.

– Jeg vet ikke om jeg trodde at han skulle ta 7'eren, men jeg hadde veldig stor tro på at han skulle spille seg inn i en A-tropp og få mange kamper der. Det hadde jeg absolutt, sier Ødegaard.

To av tre som ble hyllet i Castilla-laget for to år siden

I en blogg etter Ødegaards første hele Castilla-sesong, skrevet av noen av dem som følger Real Madrid-laget tettest, var det tre mann som ble hyllet som sesongens beste sommeren 2016.

De tre var midtbanespilleren Marcos Llorente (som spilte 13 kamper for Real Madrids førstelag i La Liga forrige sesong etter å ha vært lånt ut til Alavés sesongen i 16/17-sesongen), og nettopp Mariano og Ødegaard. De to andre spanske stjerneskuddene er nå begge 25 år, mens Ødegaard fremdeles bare er 19.

Nå er unggutten i troppen til Lars Lagerbäck, som han også var sist Norge var i Bulgaria for å spille kamp. For tre år siden satt Real Madrid-spilleren nemlig på benken da Vegard Forren ble matchvinner samme sted i kvaliken forut for EM i Frankrike. Siden den gang har mye endret seg.

– Det har gått litt opp og ned både for meg og for landslaget. Nå er landslaget på en fin opptur med fem seire på rad, mye positiv omtale og gode prestasjoner. Akkurat nå føles det veldig bra, vi kommer hit med masse selvtillit og stor tro på at vi kan gjøre en god kamp, sier Ødegaard.

