– Badekåpen skal være stiv av salt!

– Den skal være velbrukt. Og stiv av salt.

I Torekov, badebyen på sør-vestkysten av Sverige, er antrekket ved morgenbadet nesten like viktig som valget.

Bekymrer seg over innvandring

Men selv om livet i fredelige Torekov går som vanlig, er mange av innbyggerene redde for konsekvensene av den store innvandringen til Sverige.

– Badekåpen er viktig. Virkelig. Om den saken er i alle fall badegjestene på morgonbryggan i den svenske småbyen Torekov skjønt enige.

Ja, haha, ler Johan Olssson Swanstein litt overbærende.

– Den skal i alle fall ikke være ny, Badekåpen skal være slitt, sier en kvinne. Stiv av salt. Ja-ha, ler Swanstein igjen. – Så er det!

Swanstein er lokal toppkandidat for Moderaterna i Bråstad kommune, der Torekov er en av flere fasjonable tettsteder. Her ferierer fiffen fra Stockholm sammen med lokalbefolkningen.

Er man heldig kan man få et glimt av Hugh Grant som bader.

Den britiske filmstjernen er nemlig en av flere kjendiser som har kjøpt hus her.

Kriminaitet og trygghet

For en ting er viktig i Torekov. Nemlig å bade fra «morgonbryggan». Morgen som kveld.

– Folk er selvsagt opptatt av lokale saker som trafikk og skolenedleggelser. Men i tillegg til helsevesenet er nok den økende kriminaliteten det folk er mest opptatt av, sier Swanstein.

– Men henger det sammen med innvandringen?

– Ja, det mener jeg absolutt. Den har vært for stor og integreringen for dårlig, sier han.

En fast gjest på «morgonbryggan» er maleren Don Clarro som bor i Torekov. Han bader tre ganger daglig i sjøen.

– Jeg har akkurat solgt et maleri til en kunde i Oslo, forteller han oss, og viser stolt fram sin badekåpe med «Morgonbryggans venner» brodert på ryggen.

– Må tenkte selv

– Jeg kan vel si at jeg er ganske trofast, sier Don Clarro til Swanstein. Ja, slik har det blitt. Jeg skal ikke si at det har gått i arv, man må jo et hode selv og det må man bruke.

Swanstein takker for støtten blant sine badende velgere;

– Vi har gode forhåpninger til at vi kommer tilbake. Det er målsetningen, sier han.