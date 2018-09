Italia - Polen 1-1

Italia spilte fredag den første tellende kampen siden VM-billetten røk for første gang på 60 år etter kampene mot Sverige.

Det ble bare 1-1 mot Polen hjemme i Bologna i Nations League-åpningen.

Polen tok ledelsen etter en halvtime da Jorginho mistet ballen og Robert Lewandowski satte opp Napoli-profilen Zienlinski, som scoret på en fin volley. Et kvarter før slutt fikk Chelseas nye stjerne mulighet til å gjøre det godt på straffe, og Jorginho gjorde ingen feil og fikset 1-1.​

– Roberto Mancini har mye å jobbe med. Jeg er ingen doktor, men man kan ikke friskmelde Italia under Mancini, sa TV 2s kommentator Marius Skjelbæk i sluttminuttene.

Kampen var også den første obligatoriske kampen under Roberto Mancini. Den tidligere Inter- og Manchester City-manageren erstattet Giampiero Ventura, som fikk sparken etter fiaskokampene mot Sverige.

–​ Klønete, upresise og defensive feil er ikke det som har kjennetegnet et italiensk lag, og det vet Roberto Mancini bedre enn de aller fleste. Italiensk landslagsfotball er i en aldri så liten identitetskrise, selv om jeg synes denne generasjonen har noe spennende på gang. Det er nye kule typer, sa Marius Skjelbæk etter at Polen hadde tatt ledelsen.

Polen var det beste laget i førsteomgang og skapte flere gode muligheter. Italia hevet seg etter pause og maktet å sette polakkene under et større press, men måtte ha straffespark for å overliste Polens målvakt Lukasz Fabianski.

Et kvarter før slutt ble innbytter Federico Chiesa felt av Jakub Blaszczykowski og skaffet straffespark for Italia. Fra elleve meter var Jorginho sikker med sitt karakteristiske tilløp. Det endte også 1-1 i Bologna.

Mario Balotelli er tilbake i varmen under Mancini etter å ha vært ute av troppen under de to siste landslagssjefene, Antonio Conte og Ventura. Etter en times spill ble en målløs Balotelli byttet ut for Andrea Belotti.

– Han har vært helt usynlig i Bologna, men han er i hvert fall tilbake i varmen. Her halter han av. Han var ikke hundre prosent, kommenterte Skjelbæk.