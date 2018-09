Utrolig bilde viser ulv som jager Farmen-Halvors kuer

Da brødrene Sveen fikk se bildene som var tatt av viltkameraet på fredag, fikk de seg en stor overraskelse.

Halvor og Magnar fikk se en ulv som jaget kuene deres, i det som ser ut som et skikkelig actionbilde.

For deler av det norske folk er Halvor Sveen kjent for sin deltagelse i 2017-sesongen av TV-programmet Farmen, der han endte opp med å vinne hele konkurransen.

– Det var tre bilder på viltkameraet. På det ene bildet ser vi ulven på vei mot bakparten av fire kuer, sier Halvor til TV 2.

Lette gjennom natten

TV 2 snakket først med bonden fredag kveld, da han og broren var ute for å lete etter kuene som kunne være skadd av ulven.

– Vi har vært her i området her i to timer, og vi har ikke noen oversikt over om noen er skadd eller drept. Vi fikk nylig posisjonen på en ku som er fem-seks kilometer unna. Men vi får ikke signal mer enn hver fjerde eller femte time, sa Halvor.

Planen fredag kveld og natt til lørdag var å kjøre rundt i området og lete, og eventuelt avlive kuer som var skadd. Bonden beskrev det hele som en ganske fortvilet situasjon.

Lørdag ettermiddag snakket TV 2 igjen med Halvor, for å høre hvordan jakten på kuene hadde gått. Da hadde han akkurat kommet tilbake etter å ha funnet kuene som var på bildet.

– Vi var i området i hele natt, og sov bare noen timer da det var som mørkest. Nå har vi funnet kuene på bildet, og de er ikke skadd, sier Halvor.

– Sykt at viltkameraet stod akkurat der

Bonde Halvor Sveen, her fra innspillingen av TV-programmet Farmen. Foto: Alex Iversen / TV 2

Halvor har likevel ikke fullstendig oversikt over alle dyrene, så han kan enda ikke slå fast at det har gått bra. Bonden sier det var «jævla spennende» da han måtte gå rundt i skogen og lete etter skadde dyr.

– Vi så kuene som var på bildet på lang avstand, og gikk inn i skogen og fant dem. En av kuene har et hovent kne, og det kan ha skjedd ved jaging. Men vi klarte ikke å se noe direkte bittskader.

Foreløpig er det ikke innvilget fellingstillatelse for ulven. Halvor sier de sannsynligvis vil få tillatelse dersom man oppdager nye angrep.

Når det gjelder bildet av ulven som jakter kuene, sier Halvor at han aldri før har sett noe lignende.

– Det eneste jeg kommer på, er en som har filmet ulv ved sauer. Men et slikt actionbilde av ulven i aksjon har jeg aldri sett før. Det er sykt at et viltkamera stod akkurat der angrepet skjedde, sier Halvor.

Uvanlig

Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, John Linnell, sier det ikke er vanlig at ulv angriper kuer så langt nord i Europa. Han forteller om en statistikk som viser at ingen kuer ble drept av ulv i Norge fra 2012 til 2016.