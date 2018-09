Den argentinsk-fødte italienske landslagsspilleren, med en fortid i klubber som Roma, Espanyol, Southampton, Juventus, Inter og Porto, ble sist sett på en fotballbane for Boca Juniors.

Der fikk han sparken i 2016 for å ha fyrt opp en sigarett i garderoben.

Da fant den tidligere italienske landslagsspilleren ut at det var like greit å gi seg med fotball.

Dermed la Osvaldo fotballskoene på hyllen allerede som 30-åring, kun tre år etter at Maurico Pochettino hentet spissen til Southampton for omlag 140 millioner kroner, noe som den gang var klubbrekord for sørkystklubben.

– Folk forstår det ikke

Nå er 32-åringen frontmann i et band ved navn Barrio Viejo, som spiller på diverse barer og scener i Barcelona. Dani Osvaldo dannet bandet sammen en gruppe musikervenner som han møtte da han spilte for Espanyol.

Som spiller ble Osvaldo kjent som en ordentlig urokråke, og han havnet i kulden i Southampton bare noen måneder etter han ankomst i Premier League, etter en voldelig episode mot lagkamerat José Fonte på trening.

Talentet var imidlertid ubestridt, og han rakk å score et fantastisk mål mot Manchester City før han forsvant fra klubben.

I et intervju med The Sun forklarer musikeren hvorfor han forlot fotballen.

– Folk forstår det bare ikke. De ser på meg som om jeg er gal. «Du hadde alt». Folk forstår det ikke, men det er min lidenskap, sier Osvaldo.

– Det er så mange regler i fotball. Så altfor mange regler. Og jeg er ikke god med regler, jeg liker å være fri, sier 32-åringen mens han ifølge avisen sitter med en sigarett i den ene hånden, og et glass Jack Daniels i den andre.

– Jeg er stolt av karrieren min, og jeg skylder fotball alt, men i fotball må du leve et liv som ikke er ekte. Du har en pris, en verdi. Det er galskap. Hvis du er god er du verdt 500 millioner kroner, og hvis du ikke er god, er du ikke verdt noen ting.

– Jeg var i ferd med å bli gal

Der han før spilte for fullsatte tribuner på stadioner med plass til flere tusen tilskuere, spiller Osvaldo nå for et titalls skuelystne på den lokale tavernaen. Og der han før tjente millioner, spiller Osvaldo nå kun for gøy og et par gratis drinker.

Den tidligere toppspissen bedyrer likevel at han er mye lykkeligere nå. Barrio Viejo har nettopp spilt inn et nytt album, og har flere spillejobber i tiden fremover.

– Det eneste som betyr noe om deg er at du er Daniel Osvaldo, fotballspilleren, men de gir ikke en døyt i om du er en god gutt eller ikke. Eller om du har følelser.

– Jeg likte ikke det. Jeg er en følsom fyr. Jeg var sliten, jeg var i ferd med å bli gal, og jeg bestemte meg for å leve ut musikerlivet i stedet. Jeg forlot fotball og jeg føler ikke det samme tungsinnet lenger. Jeg er fri og rolig, jeg er så lykkelig akkurat nå, sier den tidligere Southampton-spissen med fjorten landskamper for Italia til The Sun.