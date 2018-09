– Han er ikke en ny kjæreste. Han er singel, nå ble du vel glad!

Det sa Jan Thomas i en spøkefull tone til TV 2s reporter på The Phantom of the Opera-premieren i Oslo.

Usikkerhet rundt sivilstausen

I oktober i fjor ble det klart at stylisten Jan Thomas hadde funnet kjærligheten med den 30 år gamle meksikanske arkitekten Ramiro Ricon Ledezma.

16. januar i år sa Jan Thomas til Nettavisen at han var singel.

Fire dager senere sa han til Se og Hør at han ikke var sikker på om han var singel.

Under fredagens premiere hadde han med seg en ung kjekkas, men han hevder altså selv at det hele bare var vennskapelig.

Musikaljomfru

– Martin er en musikaljomfru. Derfor spurte jeg om han ville være med på The Phantom of the Opera, og det ville han, sier Jan Thomas.

– Jeg har aldri vært på teater en gang, sier Martin Ylven (29).

Ylven er blant annet kjent fra Iskrigerne på TV 2. Han jobber også som modell på si.

Jan Thomas hadde også med seg venninna Ellen Arnstad.