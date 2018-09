Tidligere i sommer etterforsket politiet en hendelse ved Hampton Beach i New Hampshire.

En mann hadde kjøpt en cheeseburger og pommes frites, og gikk for å sette seg på stranden for å nyte måltidet.

Men det varte ikke lenge før matroen forsvant. Det var nemlig flere måker på stranden som fikk øye på burgeren, skriver NH1.

Skadd i foten

I et øyeblikk var mannen uoppmerksom, og da så måkene sitt snitt til å spise cheeseburgeren hans.

Mannen kastet seg rundt for å stanse det som var i ferd med å skje, og sparket etter måkene for å skremme dem unna. Men han gjorde mer enn å bare skremme fuglene, da sparket faktisk traff en av måkene.

Et vitne har fortalt at det virket som måken ble skadet i foten, og at den hadde problemer med å fly av gårde.

Fikk bot

Et annet vitne publiserte et innlegg på Facebook om hendelsen, der hun fikk det til å virke som mannen hadde skadet måken med vilje. Dette nektet mannen for at var sant.

– Det verserer en grusom historie på sosiale medier om at jeg skadet måken med vilje. Det er ulovlig og umoralsk å skade en måke. Hvis jeg hadde skadet den med vilje foran hundrevis av vitner, hadde jeg kanskje vært tidenes dummeste kriminell, sier mannen til NH1.

Han beklaget for det som hadde skjedd, og understreket at det var en enkel feil. Etter hendelsen forlot han stranden sammen med sin elleve år gamle datter, ettersom flere rundt dem begynte å kjefte.

Løytnant Mike Eastman i New Hampshire Fish and Game Department sier måker er beskyttet av loven. Mannen som sparket måken på Hampton Beach fikk derfor en bot på 124 dollar, som tilsvarer litt over 1000 kroner.