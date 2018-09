Videoklippet av Tesla-gründer Elon Musk som røyker en joint under et intervju hos komiker Joe Rogan, sprer seg som ild i tørt gress på internett.

Showet gikk direkte på Youtube fredag morgen, norsk tid. Ettersom marihuana er lovlig i California hvor intervjuet ble gjort, er ikke Musk i juridisk trøbbel, men omdømmet til selskapet rystes, og styret er slett ikke fornøyd, skal vi tro Bloomberg.

Bare timer senere trakk to av Teslas toppsjefer seg, skriver Bloomberg. Musk er både toppsjef og styreformann i Tesla, og det setter styret i en vanskelig situasjon.

Aksjen stupte

Musk troppet opp hos Joe Rogans podcast på kort varsel sent torsdag kveld. Samtalen varer i 2,5 timer, og Rogan og Musk småprater mens de drikker Whiskey og tenner opp en joint. Da New York-børsen åpnet fredag morgen stupte aksjen ned 8,3 prosent. Utover dagen steg den noe, men endte ned 6,65 prosent.

Musk har bidratt sterkt til å profilere Tesla, men de siste månedene har han også fått oppmerksomhet for flere underlige Twitter-meldinger. En melding der han skrev at han vurderte å ta selskapet av børs, har angivelig fått amerikanske finansmyndigheter til å sette i gang etterforskning.

Sliten og presset

I august stilte Musk opp i et intervju som også fikk stor medieoppmerksomhet. Under intervjuet var han nær ved å gråte, og enteprenøren fortalte om et enormt arbeidspress.

– Finnes det noen som kan gjøre jobben bedre? Da kan de overta tøylene her og nå, sa Musk i intervjuet med New York Times.

– Om styret ikke får ham fjernet, eller i det minste permittert, kommer folk som elsker selskapet til å betenke styret for å ha totalt sviktet i deres plikter, sa juss- og forretningsprofessor Erik Gordon ved universitetet i Michigan etter august-intervjuet.