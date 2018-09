Kristina Vogel har vært innlagt på sykehus etter å ha kollidert med en treningskamerat i Cottbus 26. juni.

I et intervju med tyske Spiegel bekrefter 27-åringen at ulykken har gjort henne lam fra brystet og ned.

Den regjerende OL-mesteren i sprint på bane sitter i rullestol og har full kontroll over armer, fingre og hodet.

– Det er jævlig, man kan ikke si noe annet. Uansett hvordan du pakker det inn, så kan jeg aldri gå igjen, sier hun i intervjuet med Spiegel.

Det har naturlig nok vært en svært tøff tid for Vogel etter ulykken. Hun slet også med en kraftig lungebetennelse etter at hun ble lagt i kunstig koma like etter krasjen, men nå fungerer lungene hennes igjen uten hjelp.

Likevel forsøker hun å holde motet oppe.

– Men hva kan jeg gjøre, sier hun.

– Jeg tenker alltid at jo fortere du aksepterer en ny situasjon, jo bedre er det.

Det var under en treningstur at hun krasjet med en ung nederlandsk syklist i en fart på over seksti kilometer i timen. Hun ble umiddelbart fløyet til Berlin og forlot først intensivavdelingen én måned senere.

Dette var den første oppdateringen på Vogels tilstand siden ulykken.

– Jeg ønsket ikke at folk skulle se meg så skadet, sier Vogel ifølge The Guardian.

– Nå kan jeg si at jeg har nådd et punkt hvor jeg kan si: Her er jeg, og jeg har det bra. Jeg er fortsatt den samme gale personen. Jeg ønsker å være en kilde til motivasjon for andre.

27-åringen har planer om å holde en pressekonferanse onsdag.

Bild skriver at lagvenninnene hennes i Team Erdgas har startet en innsamlingsaksjon under mottoet #staystrongkristina. Over 1,1 millioner kroner er til nå blitt samlet inn. Pengene vil gå til Vogels familie som bistand under den tøffe og kostbare opptreningsperioden som venter.