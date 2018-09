– Vi ser på det som en viktig øvelse. Ingen andre steder får vi den samme ekspertisen som i Norge, når vi jobber med deres styrker. Vi håper de lærer litt fra oss. Dere er eksperter på nordområdene. Det er derfor vi kommer hit, sier general Curtis Scaparrotti, USAs øverstkommanderende i Europa, til TV 2.

Fredag ankom det første store frakteskipet med NATO-materiell til høstens øvelse Trident Juncture, med de første 250 av 8000 kjøretøy som skal fraktes til Norge i løpet av de neste seks ukene.

Det tyske fartøyet «Ark Germania» klappet til kai i Fredrikstad, og markerte dermed starten på den største NATO-øvelsen siden den kalde krigen.

40.000 soldater kommer

Tyskernes hurtige responsteam er med på lasset, og utgjør fortroppen av i alt 8000 tyske soldater.

– Til sammen har vi 13 tyske skip som skal til Norge. Vi er ansvarlige for å koordinere havnetrafikken både for nasjonale og internasjonale skip, sier logistikkansvarlig Nikolaus Berghammer til TV 2.

I alt 40.000 soldater fra 30 forskjellige land skal øve på logistikk og forsvar av Norge.

– Dette er en stor øvelse der vi trener på å ta imot allierte forsterkninger, hvis vi skulle trenge det, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til TV 2.

Kjøretøyene blir så fordelt i et titalls kolonner, før de kjører videre nordover til Gardermoen og Rena.

– De kommer til å merke til tider at det er militære kolonner på veiene, og jeg håper at folk har litt tålmodighet med oss. Dette er en veldig, veldig viktig øvelse for Norge, sier oberst Eystein Kvarving i Forsvarets operative hovedkvarter til TV 2.

Toppmøte i Oslo

Samme dag som NATO-materiellet ankom Norge, var forsvarssjefer fra Nord-Europa samlet i Oslo til en konferanse med USAs Europa-kommando (EUCOM).

Militærtopper fra Norge, Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Island, Latvia, Litauen og Polen diskuterte hvordan man skal samarbeide for å avverge og forebygge russisk, militær aggresjon.

General Curtis Scaparrotti sier til TV 2 at USA kan takke Norge for at US Marines fikk utvide aktivitetene med inntil 700 soldater fordelt på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Indre Troms.

Som USAs øverstkommanderende i Europa sier han at det er grunn til å være bekymret for Russlands militære modernisering. Russerne bruker store beløp på nytt materiell, og styrkene trener og øver langt mer enn før 2007.

– De har modernisert sine våpen, spesielt sine kjernevåpenkapasiteter, men også våpen med lang rekkevidde og høy presisjon, samt sine maritime styrker.

Sjefen for USAs Europa-kommando peker også på Russlands «ondsinnede aktiviteter», som påvirkningsoperasjoner, cyberaktiviteter og spredning av desinformasjon.

– Og selvfølgelig russisk aggresjon, når den finner sted, som i Ukraina eller annekteringen av Krim, sier general Curtis Scaparrotti til TV 2.