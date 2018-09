Fredag ettermiddag har styrtregnet i Agder allerede forårsaket mange problemer.

– Alt disponibelt mannskap hos brannvesenet har rykket ut på diverse meldinger. Det vurderes også å settes inn sivilforsvaret, opplyser brannvesenet til TV 2.

Nødetatene ringes ned

Politi og brannvesen i Agder blir nedringt av folk som har problemer tilknyttet regnværet. De ber om at folk som ikke må ut, holder seg inne.

– Vi hører om folk som sitter fast med motorstopp på grunn av i vann inne i tunnelene. To stykker må berges ut med bergingsbil, sier operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt til TV 2.

– Vi stenger E18 all trafikk i retning vest fra Bjørndalssletta skal gå i omkjøring via Lund gjennom sentrum. Bilister anmodes om å ta det rolig og tilpasse fart etter forholdene, sier Andresen.

Både Oddernestunnelen og Baneheitunnelen blir stengt.

Også E 39 vest for Kristiansand er stengt. Sju biler står under vann, skriver Fevennen.no.

Nødetatene har ikke kapasitet til å hjelpe alle som ringer inn. De må prioritere liv og helse.

Det varslede regnet har nådd Kristiansand. Her ser vi E18 gjennom Kristiansand i Baneheitunnelen før den ble stengt. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix Foto: Schrøder, Tor Erik

Ved Lista fyr i Vest-Agder kommet rett over 60 millimeter på to timer. Regnet vil også øse ned over Telemark og Sør-Østlandet.

Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) har derfor også sendt ut flomvarsel på gult nivå for Agder, sør i Rogaland, Telemark, Vestfold og Buskerud. De advarer mot lokale oversvømmelser i bekker og mindre elver samt overvann i tettbebygde områder. Det ventes rask vannføringsøkning i små elver.

​Søkkvått lørdag

I løpet av tolv timer lørdag kan det komme opp mot 70 millimeter regn i Vestfold, Buskerud og Telemark.

Meteorologisk institutt har sendt ut et nytt og oppgradert farevarsel på oransje nivå (det nest høyeste aktsomhetsnivået) for regn i Vestfold, Buskerud og Telemark.

Det ventes mellom 40–50 millimeter nedbør i løpet av tre timer fra sent fredag kveld og natt til lørdag. Totalt kan det komme 60–70 millimeter regn i løpet av tolv timer lørdag.

For Oslo, Akershus, Østfold og deler av Agder opprettholdes farevarsel for styrtregn på gult nivå fra natt til lørdag og fram til lørdag formiddag.

TV 2/NTB

