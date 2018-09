Liverpools storkjøp vraket til troppen tre kamper på rad: – Jeg ønsker alltid å spille

Liverpool overrasket både fans og journalister da de dro brasilianske Fabinho opp av hatten allerede 28. mai.

Fabinho kom fra Monaco i en overgang på rundt 500 millioner kroner, og det var ventet at han ville gå rett inn på den sentrale midtbanen til Jürgen Klopp, spesielt med tanke på at han ikke skulle spille VM for Brasil, og dermed var tilgjengelig i sesongoppkjøringen.

Det har imidlertid ikke skjedd. Fire kamper ut i den nye sesongen har Fabinho fremdeles til gode å ikle seg den røde drakten i en tellende kamp.

Etter å ha sittet på benken i sesongpremieren mot West Ham har ikke brasilianeren engang vært en del av kamptroppen de påfølgende tre kampene, til tross for at han er skadefri. Det har fått flere til å stusse.

Starter trolig for Brasil

Mye tyder på at midtbanespilleren har slitt med å tilpasse seg sin nye fotballhverdag og Jürgen Klopps krevende spillestil, men det avkrefter 24-åringen i et intervju med brasilianske Globo Esporte.

– Jeg har hatt en god start og tilvenning. Sesongoppkjøringen var veldig god, vi hadde ni treningskamper og jeg spilte alle.

– Spesielt de erfarne spillerne har hjulpet meg med å finne meg til rette. Både min kone og jeg liker byen, og vi har allerede funnet oss et hjem. Roberto Firmino er en fin fyr, og han, og hans familie, har hjulpet meg og Alisson.

Fabinho er tilbake i landslagsvarmen igjen etter å ha blitt veid og funnet for lett til VM. Han er høyaktuell til å starte på høyrebacken når Brasil møter USA natt til lørdag. I intervjuet forteller Liverpool-spilleren at han nå er klar til å spille for både klubb og landslag.

– Det at jeg har kommet til Liverpool, og skal spille i Premier League, tror jeg kan hjelpe meg når det gjelder landslaget. Liverpool er en enorm klubb som er mer synlig enn fransk fotball. Nå håper jeg at jeg fremover kan få spille regelmessig både for klubb og landslag.

Om hvorfor Klopp ikke har brukt ham ennå, sier Fabinho dette:

– Han er forsiktig, han har allerede snakket om det noen ganger. Jeg ønsker alltid å spille, men jeg er rolig og tålmodig fordi sesongen er lang. Jeg vil jobbe hardt og være forberedt når sjansen min kommer.

Klopp innrømmer at det ikke er ideelt

Jürgen Klopp har tidligere forklart hvorfor han ikke bruker storkjøpet.

– Her er det en annen fotball enn han er vant til, men han har allerede forbedret seg og tatt store steg. Det ser jeg under treningsøktene, sa Klopp til den britiske avisen The Times forrige måned.