– Det hjelper å ha en dansepartner som forstår hvordan jeg fungerer, sier Isachsen.

Hun er glad for at hun og kjæresten Kasper Kristoffersen har blitt venneparet til Jayakoddy og Adelén.

Adelén er med

Jayakoddy ble kjæreste med musikeren Adelén etter at de vant Skal vi danse sammen i 2015.

– Jeg håper at jeg kan vinne Skal vi danse igjen med Sophie. Hun er veldig flink og jobber hardt, sier Jayakoddy som er glad for at de to jentene kommer så godt overens.

– Adelén har gitt meg noen råd. Mye handler om å kose seg og ha det gøy. Hun har også fortalt meg hvordan jeg bør forholde meg til konkurransen. At jeg bør nyte dette. Hun vet jo hva hun snakker om, sier bloggdronninga.

Dype samtaler

Firkløveret drar ofte ut og spiser sammen. Kjærestene kommer også for å se på treningene til danseparet.

– Jeg tror det er viktig at man har det kult sammen. Man skal tilbringe så utrolig mye tid sammen, og da blir det viktig at man gleder seg til å dra på trening. Vi har dype samtaler hver gang vi strekker ut, sier han.

Isachsen er veldig glad for at hun fikk akkurat Jayakoddy som partner.

– At jeg kjenner han så godt gjør at jeg tør å si ifra om ting, uten å føle meg dum. Det er viktig, sier hun.