Eit Sverige i endring merkes også på bygdedansen

I kveld er Percy kongen av parketten på Barvadansen. Dei rutinerte dansetrinna røper ikkje at alderen snart er 68 år.

– Eg starta å danse då eg var 18 og har snart halde på i 50 år, fortel han til TV 2.

Uppsala, Norrkøping, Stockholm eller Barva. Percy har svinga tusenvis av tjejer på svenske dansestader.

Men år for år kryp snittalderen oppover.

Den yngre generasjon møter ikkje lengre opp for å danse på dei alkoholfrie arrangementa.

Rick, som har vakta døra i 30 år, er like glad for kvar klem han får av dei som kjem.

– Det er derfor eg har halde ut med denne jobben, seier han.

Som klassekamerat av sonen til Sveriges tidlegare statsminister Göran Persson, gjev Rick si stemme trufast til Sosialdemokratane.

Nedgangstider for danseband

Saxofonen vrenger ut djupe tonar og vokalist Kjelle Danielson blunkar rutinert til ei kvinne på dansegolvet, før han drar i gang bandets største hit; «Inget stoppar oss nu.»

Dei siste åra har fleire danseband gitt seg, og fleire dansestader lagt ned.

– Eksisterer slike stader om 40 år i Sverige?

– Å, den var vanskeleg, seier Kjelle

– Eg veit ikkje ein gong kva som skjer etter valet søndag!. Langt mindre om det også er bygdedansar om 40 år, seier han.

Men på golvet er humøret på topp, sjølv om lufta begynner å bli stinn og sveitten renn over rynkete kinn.

Her er det dansen som er viktig, og valet i Sverige søndag er ikkje noko som blir diskutert.

– Det einaste som er tema her er om ein skal svinge til høgre eller venstre, ler Percy.

Etter to timar intensiv dans, er det tid for matpause, og dei fleste samlar seg i samfunnshuset like ved til felles måltid kring langbord.

– Ei radikal endring

Men under den lystige overflata kjenner mange vi snakkar med på ei uro for framtida.

– Du har jo Trumpen og company, seier Tady Ivanov, som jobber i det skjulte. Vi leser jo i avisa om den eine fake news etter den andre. Vi veit jo snart ikkje kva som er rett eller feil.

Mange kjenner også det svenske samfunnet er i ferd med å slå store sprekker.

– Det må ei radikal endring til, seier dansekongen Percy.

Det kan ikkje halde fram med bilbrannar og vald, slik det er no. Vi må få lov og orden igjen, seier han.