Ting er ikke som de engang var i bilbransjen. Hadde du for bare noen år siden sagt at superbilprodusenten Lamborghini skulle gå hen og lage SUV, ville du nok blitt møtt av overbærenhet og hånlig latter.

Men jo, det er akkurat det de har gjort. Urus heter resultatet og den er nå høyt på ønskelista hos mange av verdens rikeste.

Urus har også kommet til Norge og en av de første som har kjørt den er Brooms egen bilekspert, Benny Christensen.

Nå skal vi finne ut hvordan det er, det er på tide å ta en telefon.

Ring, ring

Egentlig ikke mulig å lage

– Hei Benny, vurderer du å selge huset og kjøpe super-SUV?

– He he, nei riktig så langt har jeg ikke tenkt ennå. Men jo, det frister! Jeg er egentlig ikke noen superbil-mann, men dette er en bil som setter varige spor. Urus er det noe av det råeste og tøffeste jeg noen gang har vært borti. Samtidig som den er en oppvisning av hva som faktisk er mulig når du setter noen av verdens beste bilingeniører til å lage en bil som det egentlig ikke er mulig å lage.

– Hva mener du med det?

– At SUV og superbil vel egentlig er så forskjellig som to biltyper kan være. Så har man likevel bestemt seg for å smelte de to sammen, i én bil. Og det har de fått det til! Her har du en habil firehjulstrekker som får deg helt fram til hytteveggen. Og så har du en superbil som kjører fra det aller meste, både på Autobahn og på bane. Kjøreegenskapene er fantastiske, å rattet rundt på svingete veier med denne bilen er en stor opplevelse, sier Benny.

Eiriks Lamborghini ble slukt av flammene

Gjett om dette er et bra sted å sitte! Her er det heller ikke vanskelig å se hva Lamborghini egentlig driver med, nemlig superbiler.

650 hestekrefter

Han framholder lyden som noe av det som fascinerer med denne bilen:

– Ja, det finnes biler som er enda raskere, for eksempel Tesla. Men denne totalpakken matcher de ikke! Design, størrelse, lyd, kjøreegenskaper, interiør – alt stemmer! Det å tråkke til her og høre hvordan bilen mater på med gir og eksploderer opp i fart, er noe helt, helt spesielt. Frasparket er brutalt og du skal sannelig holde deg i skinnet for å ikke dra på altfor mye, sier Benny.

Urus er over 5 meter lang, den veier 2,2 tonn og har 4-liters V8 motor på 650 hestekrefter. Dreiemomentet? 850 Nm!

Video: Filmer at de kjører Lamborghini i 336 km/t – så smeller det!

Starter på tre millioner

– Akkurat det er kanskje det råeste av alt. Det er et helt sinnssvakt bunndrag i denne motoren. Ja, den er styggrask, men den er også helt utrolig sterk. I sum gir det krefter som virkelig matcher de finsiktede kjøreegenskapene. Jeg husker da Porsche Cayenne kom og snudde opp-ned på oppfatningen vår av hvordan en SUV egentlig kunne være. Urus gjør det samme, bare mye mer ekstremt, mener Benny.

– Men du, vi bør vel nevne prisen også?

– Vi bør kanskje det... Joda, Urus starter på tre millioner kroner. Men så er det faktisk mulig å velge endel ekstrautstyr også, og det er naturligvis ikke billig. Såvidt jeg har forstått ender de fleste norske kundene på rundt en halv million ekstra.

Urus har vært i Norge før – og Monica fikk bilder av den! ​

Nei, du er ikke i tvil om at dette er noe helt spesielt, også bakfra!

Får bil før jul

– De fleste? Er det mange som har kjøpt denne?

– Det er det som er så kult! 15 nordmenn har bestilt den allerede. Autoxo som selger bilen, regner med å levere ut 20 eksemplarer neste år. Gjett om de kommer til å vekke oppsikt i trafikken! De første kundene får forresten bilene sine nå før jul. De har all grunn til å glede seg!

– Men du, nå må vi videre her! Test og video kommer snart her på Broom, det er bare å følge med!

